A importância da prospecção na sua empresa

Nem todos os empreendedores conhecem sobre prospecção, e qual a importância dela nas vendas da empresa. Ela causa um grande impacto quando bem feita.

Sem contar que ela otimiza todo o trabalho do vendedor, pois as leads já chegam a ele bem qualificadas, resumindo, ele somente estrará em contato com clientes em potencial.

Clientes em potencial são pessoas que tem realmente interesse nos produtos ou serviços da empresa.

Porém, esse processo envolve algumas técnicas que impactam diretamente no fechamento das vendas.

O que é a prospecção?

É a prática de buscar potenciais clientes com maior probabilidade ou propensão de comprar da sua empresa.

Com o perfil do seu cliente formado, é chegada a hora de começar a buscar seus prospects com maior eficiência.

Como realizar a prospecção?

Existem algumas formas de realizá-la:

Marketing digital – mídias sociais, e-mail marketing e conteúdo.

Conferências, feiras e encontros de negócios.

Referências internas dentro de seus clientes.

Anúncios em jornais, revistas, portais.

Televendas.

Mas devemos lembrar que, cada empresa tem um canal que mais se identifica, e que trás mais resultados também.

Depois que encontrar seu cliente, e souber seus dados como nome, telefone, endereço, e-mail e outras informações, será preciso saber o que dizer a ele.

Nesses casos, é aconselhável que seja criando um discurso de vendas, que será utilizado por todos os colaboradores responsáveis por esse setor, conhecidos como SDR.

É importante ressaltar que nessa etapa o objetivo não é vender seu produto, mas sim conhecer melhor seu cliente e saber se ele é realmente um cliente em potencial.

Entendendo seu cliente

Nessa etapa da prospecção é preciso identificar qual a necessidade do cliente, e como você pode oferecer uma solução pra ele.

Lembre-se na hora de conversar com esse cliente, que você não está vendendo um produto, mas sim uma solução para o dia a dia dele. Apresente os benefícios e transforme a conversa em uma boa experiência para o cliente.

Lembre-se sempre de fazer um atendimento humanizado, onde, empresa, colaborador e cliente estejam sempre em harmonia. Educação, cortesia e boa vontade são fatores essenciais nesse processo.