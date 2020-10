A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (19/10/2020)

Com um novo líder, o ranking dos filmes mais pirateados da semana foi atualizado nesta segunda-feira (19), pelo TorrentFreak. Além da troca de liderança, anteriormente ocupada por Mulan e agora com Love and Monsters, a classificação também traz outras novidades em relação à edição passada.

Lançado recentemente nas plataformas digitais, o longa estrelado por Dylan O’Brien fez sucesso nos serviços de downloads de torrents, sendo o título mais baixado da última semana. Na história, um jovem que vive no subsolo, junto com o que restou da humanidade, resolve se arriscar na superfície para tentar encontrar a namorada, encarando criaturas gigantes.

Quem também chegou ao top 10 foi Os 7 de Chicago (4ª posição), novo filme da Netflix. Baseado em fatos, o drama mostra a manifestação contra a Guerra do Vietnã em meio ao congresso do Partido Democrata de 1968. O protesto, que era pacífico, acabou se transformando em um violento confronto com a polícia, resultando em um dos julgamentos mais famosos da história dos Estados Unidos.

Já no terror Books of Blood (9º lugar), adaptado da obra Livros de Sangue, de Clive Barker, são apresentadas três histórias distintas, que possuem algum tipo de conexão e se cruzam, ultrapassando as barreiras do espaço e do tempo.

Outra novidade é o retorno de Greyhound (10ª colocação). A película, estrelada por Tom Hanks, marcava presença no ranking constantemente, ao longo das últimas semanas, mas ficou de fora na última classificação e agora está de volta.

Antes de conferir a nova classificação dos filmes mais pirateados da semana, com a chegada das produções lançadas recentemente, lembramos que o TecMundo não é a favor dos downloads ilegais. Recomendamos acessar os filmes e demais conteúdos apenas pelos canais oficiais.

10. Greyhound

9. Books of Blood

8. Ava

7. Enola Holmes

6. 2067

5. O Haloween do Hubie

4. Os 7 de Chicago

3. The Wolf of Snow Hollow

2. Mulan

1. Love and Monsters