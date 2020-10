A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (26/10/2020)

Pela segunda semana seguida, a aventura pós-apocalíptica Love and Monsters aparece como o filme mais baixado nos serviços de torrents, conforme a atualização divulgada nesta segunda-feira (26), pelo TorrentFreak. A classificação traz quatro novidades em relação à lista anterior.

Um dos títulos adicionados é Borat: Fita de Cinema Seguinte, que chega ao ranking dos filmes mais pirateados na 2ª posição, pouco tempo depois de estrear no Amazon Prime Video. Na sequência da película lançada em 2006, Sacha Baron Cohen traz de volta o jornalista fictício do Cazaquistão tentando gravar um documentário, ao lado da filha.

Fechando o pódio, temos Convenção das Bruxas (3º lugar), refilmagem do clássico da década de 1990. Na história, um garoto se depara com a conferência de bruxas em um hotel e descobre que elas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos, comprometendo a sua existência.

Outra produção inédita no top 10 é Fúria Incontrolável (6ª colocação). A trama acompanha Rachel, uma mulher que está atrasada para o trabalho quando cruza com um motorista mais lento, no caminho. Surge daí uma discussão corriqueira do trânsito, que acaba se transformando em uma perseguição sem limites.

Por fim, temos A Caminho da Lua (10º lugar). Nova atração da Netflix, a animação apresenta a pequena Fei Fei, que resolve construir a sua própria nave espacial para ir à Lua e provar a existência de uma deusa mística. Chegando lá, ela conhece criaturas fantásticas para ajudá-la a completar a missão.

Como ficou o ranking dos filmes mais pirateados da semana, após a atualização? Veja a nova classificação a seguir, lembrando que o TecMundo não apoia os downloads ilegais, recomendando sempre acessar os conteúdos pelas plataformas oficiais.

10. A Caminho da Lua

9. Ava

8. Os 7 de Chicago

7. The Wolf of Snow Hollow

6. Fúria Incontrolável

5. O Halloween do Hubie

4. Mulan

3. Convenção das Bruxas

2. Borat: Fita de Cinema Seguinte

1. Love and Monsters