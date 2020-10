A maioria das universidades federais retomaram as aulas de forma remota

Após mais de seis meses desde a suspensão das aulas presenciais, a maioria das universidades federais retomaram suas atividades por meio de aulas remotas.

De acordo com o portal Coronavírus – Monitoramento das Instituições de Ensino, criado pelo Ministério da Educação (MEC), das 69 universidades federais brasileiras, 66 estão com aulas a distância para os seus alunos. Outras duas estão funcionando parcialmente.

Apesar de vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), as universidades têm autonomia para definir seus calendários. Desse modo, podem optar por voltar com as aulas presencialmente ou manter aulas on-line. Assim, segundo Marcus Vinicius David, vice-presidente da Andifes, há universidades que conseguiram superar os desafios do calendário durante a pandemia.

Nesse sentido, algumas instituições “vão conseguir iniciar 2021 naquilo que seria o período normal, no início do próximo ano”, como afirmou David.

Assim, a Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, só retomou as atividades durante o segundo semestre deste ano. Porém, a a UnB não tem previsão para voltar com as aulas presenciais. A universidade afirmou em nota que o semestre 2020.1 é atípico, mas é válido. Além disso, disse que a prioridade é de manter o isolamento social e salvar vidas.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), por sua vez, optou com congelar o primeiro semestre letivo de 2020 e está com um Semestre Suplementar. Assim, os alunos mantêm o vínculo com a UFBA por meio de aulas e atividades on-line.

Você Pode Gostar Também:

Já a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que também está com aulas remotas, decidiu pela volta às aulas presenciais apenas quando houver vacina para o novo coronavírus (covid-19).

De acordo com o MEC, a previsão de encerramento do ano letivo de 2020 nas universidades federais é de março de 2021.

Fonte: Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!