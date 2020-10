A Maldição da Mansão Bly: doc explica o universo da série da Netflix

A Netflix lançou no começo de outubro a série de drama e terror A Maldição da Mansão Bly, sendo uma espécie de 2ª temporada do sucesso A Maldição da Residência Hill, com boa parte do elenco retornando à série, mas trazendo uma história totalmente nova e independente.

Agora, o serviço de streaming lançou um minidocumentário explicando um pouco sobre o universo criado para a série e a maneira diferente que o programa aborda o subgênero de fantasmas, trazendo alguns clichês, porém, com uma construção de narrativa que faz a série ser única.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

O vídeo explica sobre alguns dos principais elementos da trama, como a mansão, as crianças assustadoras, as bonecas — tanto as da casa de bonecas da Flora quanto as que andam pela mansão —, e o uso da fotografia em preto e branco, usada no oitavo episódio da série, contando a história da “Dama de Branco”, e que é a base de toda a história de assombrações presentes na mansão.

Assista ao vídeo:

Mike Flanagan, criador da série, comentou que pretendia criar os fantasmas de A Maldição da Mansão Bly de uma maneira totalmente diferente de A Maldição da Residência Hill, que trouxe uma história de terror mais próxima a outras obras do gênero. “Nada é mais chato do que um fantasma normal”, declarou Flanagan.

Sendo assim, ele buscou transformar os fantasmas da série em algo mais “vivo”, envolto em emoções e personificando as assombrações de maneira individual para os personagens da série, que carregam um sentimento de culpa por traumas do passado.