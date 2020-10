A Relevância do SEO – Notícias Concursos

Por investir em SEO?

Para que possa alcançar o seu público-alvo é importante que esteja nas primeiras posições nas buscas dos Google. Esse é o principal objetivo do SEO, otimizar seu site.

O SEO é um conjunto de técnicas que são aplicadas dentro do conteúdo do seu site. Assim sendo, as páginas são indexadas pelos buscadores, ao passo que o mais importante é o Google.

Ranqueamento do Google e o SEO

Quando um usuário procura por um assunto relacionado ao seu, a página é otimizada.

Essa indexação é chamada de ranqueamento dentro do marketing digital, já que o SEO pondera as páginas numa espécie de ranking próprio.

Ao otimizar seu site, a sua marca obtém classificação e aparece nas primeiras buscas do Google.

A primeira página do Google é o objetivo do conteúdo

Recentemente o Google divulgou que 86% dos usuários não saem da primeira página, por isso o ranqueamento é de suma importância.

Entretanto, a relevância do conteúdo é considerada, bem como a qualidade dos backlinks.

O Google é um canal de publicidade, uma vez que tem esse alcance tão alto.

É possível estar na primeira página do Google através da ferramenta paga AdWords, entretanto também pode chegar nesse resultado de forma orgânica.

Essa é a importância do SEO, uma vez que é o SEO o responsável pelas boas posições orgânicas dos sites.

Redução de custos com campanhas pagas

Além disso, para uma marca recém lançada na internet, estar em boa posição no ranqueamento significa redução de custo com patrocínios.

Sendo assim, aplique o SEO em todos os seus canais de comunicação:

WordPress;

Pode aplicar o SEO no seu Blog em plataformas menores;

No site em HTML e CSS;

Ecommerce Magento ou Opencart; etc.

SEO para pequenos negócios

É possível ranquear no Google mesmo se a sua empresa for pequena. Entretanto, atente-se ao fato de que o SEO é importante, mas o marketing digital é feito de vários detalhes e estratégias.

Sendo assim, não menospreze a importância do conteúdo, visto que isso agrega valor à sua marca.

Consulte uma agência de marketing caso precise de ajuda.

O SEO mudou com o passar dos anos, e acompanhar essas regras é um dos caminhos para o seu sucesso!