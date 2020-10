A Record exibe o filme O Exterminador do Futuro: A Salvação no Cine Aventura deste sábado (17), às 15h. Lançado em 2009, o longa é a quarta aventura da franquia lançada para os cinemas. Desta vez, a história se passa no ano 2018 de um futuro pós-apocalíptico e mostra o rebelde John Connor (Christian Bale) liderando a resistência contra o domínio das máquinas.

Na trama, após a morte de sua mãe, John Connor continua a sua luta para salvar a humanidade do domínio das máquinas e seu exército de exterminadores comandados pela Skynet.

Quando Marcus Wright (Sam Worthington), um misterioso homem cuja última memória é estar no corredor da morte, cruza o seu caminho, Connor precisa descobrir se o rapaz é um enviado do inimigo para acabar de vez com a esperança dos humanos.

Anton Yelchin, Bryce Dallas Howard, Helena Bonham Carter, Common, Moon Bloodgood e Jane Alexander completam o elenco. A direção é de McG. Assista ao trailer legendado: