Após a vitória do Uruguai sobre o Chile por 2 a 1 na estreia das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, Luis Suárez voltou a falar de sua saída do Barcelona para o Atlético de Madrid e criticou a maneira como lhe trataram no Camp Nou.

O novo técnico, Ronald Koeman, ligou para o atacante e disse que não contaria com ele para a nova temporada. Treinando à parte, o terceiro maior artilheiro do Barça esperou por um interessado, quase fechou com a Juventus, mas acabou no rival colchonero depois de até mesmo ameaçar um processo contra a diretoria catalã.

“Somos grandes, eu levava seis anos no Barcelona e tinha outras maneiras de falarem comigo, de me dizer que o clube tinha pensado em mudar de ares… Mas não foram boas as formas, e isso incomodou também a Leo (Messi). Ele sabe o que sofremos e o mal que passamos nesse momento”, afirmou Suárez.

“Não me surpreendeu que Messi me apoiasse publicamente, porque o conheço demais. Já sabia a dor que ele sentia, como ele disse e como eu disse a ele. As maneiras, a sensação de que estão te jogando fora é a que mais dói”.

“Chorei pelo que estava vivendo. Não gostei das mensagens do clube, que buscavam uma solução para eu mudar de ares. Pelas formas, mais do que nada, porque você tem que aceitar quando cumpre um ciclo”, continuou em seu desabafo.

Luis Suárez também falou do sentimento de ser afastado do elenco do Barcelona: “Há coisas que não revelaram, mas ir treinar e te deixarem à parte, porque não toma parte do joguinho de 11 contra 11…”