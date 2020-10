A uma semana da reestreia no Campeonato Brasileiro, Juliana analisa preparação do Vasco

O time feminino do Vasco retomou os treinos presenciais no mês passado. Em âmbito nacional, a equipe disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, que teve início antes da paralisação no calendário. As Meninas da Colina voltam a campo no próximo dia 24, contra o Atlético-MG, e a meia Juliana está confiante.

– A preparação vem sendo boa. Começamos mais devagar para ninguém se machucar e, agora, estamos fazendo um trabalho de força também para chegarmos bem no dia do jogo – explicou a jogadora de 19 anos.

No mesmo grupo E de Vasco e Atlético-MG estão Goiás, Vila Nova-ES, Real Brasília e Botafogo. Com data e local marcados para o retorno – o Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu – a ansiedade é grande.

– A expectativa é sempre grande, tem a ansiedade de chegar a partida logo, para voltar a jogar logo e disputar uma partida de campeonato. Espero que possamos brigar para classificar e chegar o mais longe possível no torneio – completou Juliana.