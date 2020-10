À vontade no Canta Comigo Teen, Rodrigo Faro improvisa até o Dança Gatinho · .

Rodrigo Faro, 46 anos, estreou à vontade no palco do Canta Comigo Teen, da Record, neste domingo (4). Ele, que foi uma estrela mirim, se identificou com o talento das crianças e adolescentes. Resultado: se soltou. A ponto de improvisar uma imitação de Beyoncé no melhor estilo Dança Gatinho.

Visivelmente entrosado com o público infantojuvenil –ele tem três filhas–, Faro comandou o reality show com uma linguagem jovem. Aproveitando de seu extenso currículo, soltou comentários divertidos e pertinentes sobre os participantes.

Ao ver a candidata Gabi Ayumi entrar saltitando no palco, Faro reconheceu a si mesmo. “Eu era animadinho assim também”, soltou. Como apresentador, também se mostrou um torcedor pelos competidores.

O comunicador vibrou a cada ponto conquistado pelos talentos mirins, se envolveu com seus 100 jurados, e sem conseguir se conter ao ouvir Beyoncé, até rebolou.

Foi o que aconteceu quando ele interagiu com a adolescente Ludmilla Lima, que cantou a música Irreplaceable, da cantora norte-americana. Após a apresentação dela, ele foi ao palco para, literalmente, roubar a cena.

“Tenho um problema muito sério. Toda vez que toda Beyoncé… “, comentou, pedindo para que o maestro soltasse a música Single Ladies. E mostrando que ainda se lembrava da coreografia, rodopiou pelo cenário com seu Dança Gatinho improvisado.

“Me deu uma loucura. Isso não está valendo. Não precisa julgar”, disse ele, divertindo os jurados, que aprovaram a performance e permaneceram em pé.

A vontade de pular junto com as estrelas era a mesma de abraçar cada criança eliminada. No entanto, por causa das regras de segurança para evitar o contágio e propagação da Covid-19, ele não pode consolar os pequenos como gostaria. “A gente não pode chegar nem perto. Isso que é o mais duro”, lamentou nos raros momentos em que a descontração não aconteceu.

Veja a performance de Rodrigo Faro como Beyoncé:

Não tem jeito, toda vez que toca Beyoncé…o Faro não consegue se controlar! 😂💃 #CantaComigoTeenpic.twitter.com/2JvHS2lN9U

— Hora do Faro (@horadofaro) October 4, 2020

Veja vídeos da estreia do Canta Comigo Teen:

Nay levantou 39 jurados, e, infelizmente, deixa a competição #CantaComigoTeenpic.twitter.com/3yExlHxvWo

— Hora do Faro (@horadofaro) October 4, 2020

Olha essa voz Brasil! 😍 Sidinho emocionou e é o primeiro a levantar os 100 jurados do #CantaComigoTeen 👏👏🤩 pic.twitter.com/BTekNK9NWq

— Hora do Faro (@horadofaro) October 4, 2020