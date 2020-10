Abel Hernández exalta trabalho coletivo do Inter e mira nova vitória no Brasileirão

Na véspera do confronto contra o Sport pelo Brasileirão, o atacante Abel Hernández comentou sobre o momento do Internacional. De acordo com o uruguaio, a força do Colorado está no trabalho coletivo, e o objetivo da equipe atualmente é se manter na parte de cima da tabela.

“Esperamos ganhar. O importante agora é conseguir pontos para seguir na parte de cima do campeonato. Seguiremos com essa mentalidade e vamos tentar ganhar três pontos”, disse o atacante em vídeo publicado pelo Internacional.

“Temos que seguir o mesmo caminho. O caminho que viemos até agora, nas últimas partidas fizemos boa partidas. A equipe se encontrou muito bem e por isso conseguimos conquistar a vitória nos últimos dois jogos”, completou.

▶️ Com a palavra: Abel Hernández! 💭 Uruguaio fala sobre o duelo fora de casa contra o Sport. #VamoInter pic.twitter.com/YECzx89ixL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 13, 2020

Abel Hernández também celebrou o gol marcado no último jogo, decidindo o triunfo do Inter conta o Athletico Paranaense.

“Claro que era importante, como dizemos no Uruguai: ‘abrir a lata’. Tomara que eu possa começar a marcar mais gols, que para um atacante é sempre importante”, apontou o uruguaio.

Por fim, o atacante destacou o trabalho em grupo do Colorado, apontando que o esforço de todos é uma exigência do técnico Eduardo Coudet.

“É um trabalho coletivo. Quando marcamos e fazemos gols é importante para toda equipe. É um trabalho em equipe, creio que também para não tomar gols, estamos fazendo um bom trabalho. É o que nos pede o Chacho (Coudet), os atacantes são os primeiros defensores. Tentamos fazer e, obviamente, nossa defesa e nosso goleiro estão fazendo um grande trabalho”, concluiu.