Accenture atualiza quadro com novas oportunidades de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Accenture é uma empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing. É a maior empresa de consultoria do mundo, além de ser uma competidora global no setor de consultoria de tecnologia.

Com objetivo de ampliar o quadro de funcionários, a empresa divulga a abertura de vagas em diversas especialidades. Confira abaixo as oportunidades:

OPORTUNIDADES LOCALIDADES Contracting Counsel Analyst São Paulo (SP) Analista de configuração pleno Nova Lima (MG) Analista de discal sênior Nova Lima (MG) Consultor fiscal sênior Nova Lima (MG) Application Developer São Paulo (SP) Analista de contas a pagar sênior Nova Lima (MG) Salesforce – Vlocity Rio de Janeiro (RJ) Desenvolvedor/ consultor São Paulo (SP) CFM Associate Manager São Paulo (SP) Analista farmacovigilância Júnior São Paulo (SP) Analusta e consultores QA São Paulo (SP) Consultor sênior genesys São Paulo (SP) Recruiting Associate Manager São Paulo (SP) Gerente de estratégia e tecnologia São Paulo (SP) Consultor de estratégia técnologica São Paulo (SP) Talent suppy demand analyst São Paulo (SP) Arquiteto de integração – Mulesoft São Paulo (SP) Especialista sênior de digital analytics – web analytics São Paulo (SP) Desenvolvedor java – Analistas e consultores Belo Horizonte – MG Consultores SAP Funcional Negociável Arquiteto de serviços Rio de Janeiro (RJ) Fullstack – Accenture technology Multiple locations Talent suplly demand consultant São Paulo (SP) Analista PMO Pleno Nova Lima (MG) Consultor Sênior PMO Nova Lima (MG) Analista PMO Sênior Nova Lima (MG) Programa Masters São Paulo (SP) Emerging tech manager São Paulo (SP) Product owner São Paulo (SP) Analista e consultores SOC São Paulo (SP) Consultor splunk São Paulo (SP) Consultores – Defesa cibernética São Paulo (SP) Consultor GRC AC São Paulo (SP) Consultor GRC PC São Paulo (SP) Consultor OT São Paulo (SP) Analista de CRM São Paulo (SP) Analistas e consultores – angular Recife (PE) Gerente de projetos RPA São Paulo (SP) Gerente de fata Recife (PE) Financial services delivery manager São Paulo (SP) Analistas e consultores big data Recife (PE) Al manager São Paulo (SP) Analistas e consultores – data engineer São Paulo (SP) Analistas e consultores – salesforce marketing cloud São Paulo (SP) Salesforce marketing cloud – solution architect São Paulo (SP) Analistas e consultores – data science São Paulo (SP) Profissionais de devOps/ SRE – Cloud enablement (AWS/ Google/ Automação) São Paulo (SP) Google cloud executives São Paulo (SP) Banco de jovens talentos tech Multiple locations Desenvolvedor java – Analistas e consultores São Paulo (SP) Analista Node.js Rio de Janeiro (RJ) Analistas e consultores – angular Recife (PE) Consultor mobile Recife (PE) Analista junior – PCD São Paulo (SP) Desenvolvedor java – Analistas e consultores Recife (PE) Desenvolvedores – cloud native applications São Paulo (SP) Desenvolvedores web applications (angular) São Paulo (SP) Desenvolvedor java – Analistas e consultores Recife (PE) Profissionais salesforce São Paulo (SP) Banco de talentos – PCD Negociável Profissionais salesforce Rio de Janeiro (RJ) Profissionais salesforce Recife (PE) IXO – Consultores e analistas Belo Horizonte – (MG) IXO Consultor – Nuvel e IoT Belo Horizonte (MG)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Accenture, no cargo almejado. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.