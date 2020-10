‘Aceito a sua chantagem’ · .

Ester (Grazi Massafera) vai sacrificar a própria felicidade para não perder a guarda dos filhos Samuca (Vitor Figueiredo) e Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) aceitará a chantagem de Alberto (Igor Rickli) e abandonará Cassiano (Henri Castelli) na novela das seis.

O piloto de avião será caçado feito um bicho depois que o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) entregar um dossiê falsificado por dom Rafael (César Troncoso) à polícia. Os documentos forjados serão usados para expedir um mandado de prisão contra o aeronauta –pintado como um perigoso traficante de diamantes que deixou um rastro de crimes na Guatemala.

Em cima da carne seca, o herdeiro dos Albuquerque vai impor uma condição à mulher para retirar as denúncias contra o aviador. O empresário deixará Cassiano em paz caso ela desista de pedir o divórcio. “E pensar que eu tive você como amigo de verdade, alguém que se preocupava com a minha felicidade”, lamentará a presidente da ONG.

“Mas eu me preocupo, tanto que não poupo esforços para te proteger de você mesma, dessa fixação doentia por esse cara. Da sua cegueira”, debochará o antagonista vivido por Igor Rickli. “É amor. O sentimento que eu vejo hoje claramente que você não sabe o que é”, devolverá a jovem.

“Você está aí falando, mas até agora não me deu resposta. Então, vai aceitar os meus termos? Vai esquecer o Cassiano ou vai correr o risco de perder os próprios filhos? Porque se sua resposta for não, eu saio daqui imediatamente com um pedido de separação e junto a solicitação da guarda das crianças”, ameaçará o mau-caráter.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Igor Rickli e Grazi Massafera em Flor do Caribe

Xeque-mate

Ester baterá o pé de que nenhuma corte em sã consciência vai retirar os filhos do convívio com a matriarca. “Depende, e se ela estiver envolvida com um amante perigoso, procurado por tráfico internacional de diamante? Eu acho que qualquer juiz vai se convencer de que essa mãe leviana está colocando em risco as próprias crias”, emendará o mauricinho.

“Você não tem como provar”, insistirá a garota nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 19. “Até parece que não me conhece. É claro que eu tenho como provar que você se esgueira para fora da casa no meio da noite para se encontrar com o seu amante”, se divertirá Alberto.

Ele então exibirá as imagens de um encontro entre Ester e Cassiano captadas com o auxílio da microcâmera de Yvete (Patrícia Naves). “Meu Deus, você é muito mais canalha do que eu imaginava”, dirá a personagem de Grazi Massafera, completamente enojada.

“Me poupe dos elogios. Eu quero saber se você tem uma resposta”, exigirá o crápula. “Ok, eu aceito a sua chantagem imunda, mas com uma condição. Eu quero quartos separados”, decidirá a protagonista do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.