Acer anuncia 6 novos modelos de monitores gamer Predator e Nitro

A Acer confirmou durante uma apresentação o lançamento de seis novos monitores gamer projetados para jogadores casuais e profissionais. Contemplando as linhas Nitro e Predator, todos os equipamentos são certificados com o selo TÜV Rheinland Eyesafe® de filtros de luz e diversos recursos para os gamers.

Confira abaixo os lançamentos da marca.

Predator XB273U NV

O Predator XB273U NV traz recursos de filtros de cores, incorporando diversas tecnologias de ajustes ambientais para aprimorar o conforto visual sem que torne cansativo ou danoso após horas de jogatina. Com uma tela QHD (2560×1440) Agile-Splendor IPS de 27 polegadas, o modelo entrega imagens extremamente realistas, podendo ser totalmente ajustável à posição do jogador e ao ângulo de uso.

Predator XB253Q GW

Com uma impressionante taxa de atualização de 280 Hz (com overclock) e tempo de resposta de apenas 0,5 ms, o XB253Q GW IPS Full HD (1920×1080) de 24,5 polegadas é ideal para jogadores que utilizam todo o potencial dinâmico dos jogos, já que responde perfeitamente à ação e a tudo que ocorre na tela.

Predator XB323U GX

Projetado para streamers profissionais e jogadores de elite, o XB323U GX QHD de 32 polegadas (2560×1440) possui a mesma taxa de resposta do XB253Q GW, sendo compatível com NVIDIA G-SYNC e com ajustes dinâmicos para os diferentes efeitos que surgem na tela.

Predator X34 GS

Contando com uma tela curva UWQHD de 34 polegadas (3440×1440), o maior modelo da série Predator é capaz de entregar ângulos de visão mais abertos e panorâmicos, iluminando os detalhes e gerando maior nitidez para que nada passe despercebido. Seus dois auto-falantes integrados e os ajustes ergonômicos se aliam em uma experiência profissional e completa para os mais exigentes.

Nitro XV272U KV

O monitor QHD (2560×1440) de 27 polegadas é designado para maximizar a visualização, contando com tecnologias de ajustes ambientais que eliminam o reflexo e lentidão nas taxas de resposta. O modelo surge como um dos mais rápidos em relação a desempenho e velocidade da linha.

Nitro XV272 LV

Com uma tela IPS Agile-Splendor FHD (1920×1080) de 27 polegadas, o XV272 LV reconhece todos os detalhes em momentos de maior movimentação, intensidade e distribuição de partículas. O monitor leva os jogadores para uma verdadeira e imersiva aventura, contando com 90% de cobertura de cores e índice Delta E

Até o momento, os valores dos monitores e a data de comercialização no Brasil não foram divulgados.