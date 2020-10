Acer lança tradutor de jogos em tempo real com IA

A Acer anuncia nesta quarta-feira (21) sua mais nova ferramenta de traduções para jogos, a SigridWave. O tradutor usará uma inteligência artificial que faz uso do método de aprendizagem profunda (do inglês, deep learning) para obter mais fidelidade e precisão na comunicação entre os jogadores. A funcionalidade será parte da nova plataforma da empresa para eSports, o Planet9, também apresentada no anúncio.

O SigridWave será integrado na versão para computadores do Planet9 e se inicializará assim que uma partida de um jogo for encontrada. Sua interface será customizável com uma tela de sobreposição, similar ao encontrado em outros softwares, como o GeForce Experience, da NVIDIA. O programa funcionará reconhecendo a fala dos jogadores e as traduzindo para a língua de preferência em linhas de texto, que aparecerá na tela do usuário de acordo com suas preferências.

A plataforma Planet9 terá diversas outras funções para os jogadores, como clubes, ligas e competições. (Fonte: Arkade / Reprodução)Fonte: Arkade

A tecnologia foi treinada com cerca de 10 milhões de pares de sentenças bilingues, o que possibilita também certas gírias específicas de certos nichos, como “camper”, “ADS” e a outras formas de expressão dentro dos jogos. Como o contexto pode dificultar a acurácia das traduções, com diversas palavras representando diferentes significados, a IA da SigridWave foi treinada com mais de mil horas de diálogos voltados para jogos, tanto em texto quanto em voz, para garantir o melhor resultado possível.

O SigridWave terá uma beta fechada ainda no fim deste ano, com suporte para tradução entre inglês e mandarim, em seletos jogos de tiro em primeira pessoa, como Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, da Ubisoft. Ainda não há previsão de suporte para outras línguas.