Acordo entre Barcelona e City por Eric García não foi firmado por pouco

O Barcelona bem que tentou se reforçar na janela de transferências, mas pouco agregou ao time comandado por Ronald Koeman. Nomes como Depay e Eric García, que tinham acerto com o clube encaminhado, quase chegaram ao Camp Nou no último dia do mercado.

De acordo com informações do jornal “Marca”, da Espanha, o zagueiro do Manchester City não voltou para o Barcelona, equipe onde iniciou nas categorias de base, por causa de uma diferença de 2 milhões de euros (R$ 13,2 milhões).

O Barcelona fez sua última proposta ao clube inglês na segunda-feira, no valor de 10 milhões de euros (R$ 66 milhões), além de outros 8 milhões de euros (R$ 53 milhões) em variáveis. O time de Pep Guardiola, no entanto, se manteve irredutível e não abaixou a pedida, exigindo 20 milhões de euros (R$ 132 milhões).

Sem acordo, o Barcelona tentará novamente a contratação do zagueiro em janeiro, quando abre a janela de transferências de inverno na Europa. Se o City não vender o defensor, o Barça assinará um pré-contrato para que Eric García se torne jogador blaugrana na próxima temporada.