Açúcar explode, panela derrete ao vivo no Mulheres e Regina Volpato vira meme · .

Uma situação inusitada no Mulheres, da TV Gazeta, fez Regina Volpato virar meme na quinta-feira (15). Ao ensinar uma receita de pudim de café cremoso com o chef Marcel Toni, o açúcar que seria usado para o caramelo do doce explodiu, e o fundo da panela onde tudo estava sendo feito derreteu.

Toni, convidado para ensinar a receita do dia, iniciava o passo a passo da sobremesa quando foi surpreendido com um estrondo ao derreter o açúcar. “Nossa, o caramelo estourou aqui”, exclamou.

“O que aconteceu?”, questionou Regina. O chef logo constatou que o barulho veio da caramelização. Pior, a caçarola usada para a receita começou a se dissolver. “Nossa, saiu o fundo da panela. Já era”, disse ele, assustado. O cinegrafista da atração tratou logo de registrar a cena inusitada: o fundo do recipiente começou a se soltar e a se misturar com o açúcar.

“Ai, gente, esse canto. É esse canto”, observou a apresentadora ao falar da boca do cooktop. “Tira daí, Marcel! Tira daí. Você vai deixar aí?”, questionou ela antes que uma outra explosão surpreendesse a dupla. “Olha o cheiro (sic)”, exclamou.

Passado o susto, a comunicadora e o chef começaram a rir da situação. “A panela que estourou”, divertiu-se o profissional. “Você chegou aqui fez ‘paf’. Foi até bonito de ver”, comentou ela. “Pipoca”, comparou Toni. Regina não segurou a gargalhada.

“Vamos trazer outra panela e a gente começa do zero”, sugeriu a apresentadora, ainda aos risos. Ao recomeçar a preparação do doce, a gafe ao vivo continuou sendo motivo de piada. “E aí? Mudou a panela? Olho no lance, hein (risos)”, disse ela, brincando com a situação.

Por fim, o pudim cremoso de café saiu, com direito ao chef explicando que não era necessário liquidificador ou batedeira para a produção. “[Precisa] Só de uma panela que não exploda”, soltou Regina.

Nas redes sociais, o estalo do caramelo e o objeto derretido divertiram os internautas. “O programa Mulheres da TV Gazeta virou uma fábrica de memes. Dessa vez, o açúcar explodiu e saiu o fundo da panela. Regina é demais”, observou o perfil @comentandotvbr no Twitter.

No Instagram, a própria apresentadora compartilhou que sua gargalhada no Mulheres estampou a frase: “Quando acontece algum babado forte. O que a gente faz? Faz que nem a Regina, corre para ver”.

Via ferramenta Stories, ela comentou o momento bizarro. “O dia foi engraçado. Aconteceu tanta coisa engraçada hoje no programa. Esses Stories que eu coloquei agora foi apenas um detalhe desta quinta-feira emocionante e engraçada. Se virar meme, todo mundo fica descobrindo. Se não virar, mais para frente eu conto”, disse. Já viralizou, Regina.

O programa #Mulheres da @tvgazetaoficial, virou uma fábrica de memes. 🤣 Dessa vez, o açúcar explodiu e saiu o fundo da panela. @volpato_regina é demais! 🤣👏🏻 #SempreMulherespic.twitter.com/mdmqoO75Ku

— Comentando TV (de 🏠) (@comentandotvbr) October 16, 2020

