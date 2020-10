Adam Sandler viverá astronauta em novo filme pela Netflix

A Netflix anunciou que Adam Sandler irá estrelar a adaptação do romance de The Spaceman of Bohemia, escrito por Jaroslav Kalfar. O ator irá viver um astronauta em sua décima produção pela gigante do streaming.

A adaptação, ainda sem título oficial, acompanha um astronauta (Sandler) que participa de uma missão de oito meses para explorar uma nuvem de poeira e partículas, chamada Chopra. Ele parte até sua localização entre a Terra e Vênus para coletar amostras da nuvem para que eles possam determinar o que é, por que está deixando o céu roxo à noite. Porém, ao fazer isso, sua esposa decide terminar com ele, fazendo da missão um momento de reflexão enquanto ele tenta evitar se afundar no alcoolismo.

‘Mistério no Mediterrâneo’ está entre os 10 filmes originais mais vistos da NetflixFonte: IMDb/Reprodução

O filme terá direção de Johan Renck (Chernobyl), enquanto o roteiro será assinado por Colby Day (I Don’t Want to Kill Myself). Até o momento não há informações sobre outros nomes no elenco, nem data de lançamento.

Renck comentou a escolha de Sandler para o papel e afirmou que “Enquanto nos preparamos para nossa viagem a Chopra, eu não poderia estar mais satisfeito por ter encontrado o parceiro perfeito em Adam [Sandler]. E agora, com o apoio da brilhante família Netflix, estou profundamente animado para iniciar nossa jornada fantástica”.

Esta será a décima produção original da Netflix protagonizada por Sandler. A parceria com a gigante do streaming lhe rendeu o prêmio de melhor atuação por Joias Brutas no Film Independent Spirit Awards, o “Oscar do cinema independente”. Atualmente, seu filme de maior sucesso na plataforma é Mistério no Mediterrâneo, que também conta com Jennifer Aniston e é o sétimo filme original mais assistido na Netflix.