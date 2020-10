Adama Traoré, do Wolverhampton, é convocado pelas seleções de Espanha e Mali

E agora, Adama Traoré?

Um dos destaques da Premier League, o ponta do Wolverhampton terá de fazer uma decisão importante para os próximos anos: atuar pela seleção da Espanha ou pela de Mali.

