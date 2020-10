Administração de Falhas no Empreendedorismo

O que fazer quando o planejamento falha?

As falhas fazem parte dos processos e administrá-las faz parte da gestão empreendedora.

O empreendedor entende a necessidade de planejar tudo o que faz, bem como os motivos dessa necessidade. Entretanto, como administrar o que não está dando certo?

Os planejamentos estratégicos dentro do empreendedorismo visam entregar ao gestor uma visão holística, ao passo que consiga entender o seu negócio.

Sendo assim, a ideia é que o empreendedor divida os objetivos em metas, e faça acompanhamentos. Ao passo que realize ajustes conforme os problemas se apresentem dentro da sua gestão.

Todavia, dentro da rotina nem sempre esse acompanhamento é feito da forma necessária, e os planejamentos podem não ser efetivos.

Reveja seu projeto inteiro

Por isso quando o plano de implementar ou melhorar algo que existe não dá certo, muitos gestores ficam sem ter o que fazer. Pois sabemos que além dos planos a médio e longo prazo, a rotina demanda muito da administração.

Por isso, preparamos algumas dicas para quando o planejamento não está saindo bem.

Revisão do projeto;

Levantamento da situação problema atual;

Novo levantamento de orçamento financeiro;

Nova implementação;

Disciplina no acompanhamento.

A Revisão do projeto consiste em rever tudo o que foi desenhado no inicio e como está agora.

O levantamento da situação problema significa que deve analisar qual é o problema maior que enfrente agora, mesmo que tenha vários, algum ponto é crucial e está parando seus objetivos.

Deve levantar um novo orçamento para iniciar esse projeto, bem como rever as metas de acordo com a sua situação financeira real.

Recomece o projeto dessa vez com novas metas e tenha disciplina nesse acompanhamento.

Prossiga com estratégia

Falamos sobre ferramentas de acompanhamento de projetos, e podem ser muito importantes nesse seu acompanhamento, O Trello é uma ferramenta muito útil nesse acompanhamento.

Reveja outros pontos que podem interferir nos seus resultados, como a gestão da sua equipe, ou do seu relacionamento com o cliente.

Entenda que as falhas são aprendizados para que possa melhorar suas ações. Não desista dos seus objetivos, mas mantenha as estratégias e o foco. O êxito está nas suas melhorias e no quanto pode fortalecer suas ações.