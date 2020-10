Adobe lança Illustrator para iPad e Fresco para iPhone

A Adobe lança nesta terça-feira (20) a versão para iPad do Illustrator, seu proeminente software de ilustrações em vetores. O aplicativo estava em fase de testes, em uma versão beta privada, e também já possuía opção de compra antecipada. Por sua vez, o programa Fresco agora chega para o iPhone e já está disponível para download — anteriormente era necessário um equipamento com sistema Windows ou um iPad para utilizá-lo.

Interface de trabalho do Illustrator para iPads. (Fonte: Adobe via Tech Crunch / Reprodução)Fonte: Adobe via Tech Crunch

A versão para iPad do Illustrator suportará a Apple Pencil, com uma experiência intuitiva, adaptada para pequenas telas e fluxo mais simples de trabalho — como já acontece com a versão do Photoshop para o dispositivo. A Adobe espera trazer futuramente novas funções para o programa em diversas plataformas — incluindo sua versão para iPad —, como novos efeitos, tipos de pincéis e ferramentas com inteligência artificial.

“Embora possa parecer simples a princípio, mais recursos se revelam conforme você trabalha,” comenta a empresa na divulgação. “Depois de um tempo, você desenvolve um ritmo natural em que o aplicativo fica em segundo plano, liberando você para expressar sua criatividade”, conclui.

O Adobe Fresco no iPhone, por sua vez, contará com todas as funções encontradas nas outras plataformas, incluindo as mais recentes implementadas na versão 2.0 do software, lançada hoje pela empresa. O aplicativo para celular possui a mesma interface de trabalho das demais versões, complementando a experiência de trabalho integrada ao Creative Cloud, que permite trabalhar no mesmo projeto em dispositivos de diferentes tipos, com as mesmas ferramentas disponíveis.