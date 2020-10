Adversário desta quinta, Tom Brady tem melhor desempenho da história contra o Chicago Bears

Nesta quinta-feira (8), Tom Brady enfrenta o Chicago Bears, pela semana 5 da NFL, a partir das 21h15. O quarterback do Tampa Bay Buccaneers tem o melhor desempenho, em termos de percentual de vitória, da história diante da franquia de Illinois: 100% de aproveitamento, com 5 vitórias e nenhuma derrota, empatado com Ken Stabler, quarterback do Oakland Raiders, New Orleans Saints e Houston Oilers e membro do Hall da Fama. Em caso de novo triunfo, Brady se isola no topo neste quesito.

Todas as vitórias de Brady foram conquistadas quando ele era o comandante do ataque do New England Patriots. Posição que ocupou durante 20 anos na NFL.

Brady também é quem tem maior percentual de passes completados contra a defensiva de Chicago, com 70.4%, e o maior rating de passe, 109.2, na era do Super Bowl. O levantamento foi feito e divulgado pelo NFL Research, braço da liga especializado em estatísticas e dados históricos.

Tom Brady terá pela frente uma defesa feroz do Chicago Bears, porém que não tem o desempenho acompanhado pelo setor ofensivo, que é inconsistente e apresenta muitas dificuldades de avançar o campo e ganhar jardas. Os problemas na posição de quarterback limitam o sucesso dos Bears.