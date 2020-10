Adversários da semana, São Paulo e Palmeiras inspiraram reforma no Fortaleza

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira diante do São Paulo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece em casa, no estádio Alcides Santos, mais conhecido como Pici, que segue sendo reformado e tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2021, com foco na modernização do centro de treinamento, inspirado nas estruturas de São Paulo e Palmeiras.

A ideia do Tricolor de Aço é transformar o local em um moderno Centro de Excelência, e a sugestão partiu do técnico Rogério Ceni para o presidente Marcelo Paz, que aceitou a proposta e, ao lado do ex-goleiro e dos profissionais do clube cearense, começou a colocar o projeto em prática.

Para isso, Paz fez um tour pelos principais centros de treinamentos do país, entre eles os do São Paulo, onde Ceni atuou por 25 anos, e o Palmeiras, que reformou recentemente toda a sua estrutura e a transformou em uma das mais modernas do país. Os dois clubes são adversários do Leão nesta semana: além desta quarta, contra o Tricolor paulista, no domingo o jogo será contra o Alviverde, pelo Campeonato Brasileiro, ambos na Arena Castelão.

– O São Paulo foi uma referência pelo fato do Ceni ter atuado a vida toda lá, e a Academia de Futebol do Palmeiras foi uma das últimas a ser modernizada, uma estrutura fantástica e que vimos de perto das oportunidades em que treinamos por lá. Além delas, nos espelhamos também em outros centros do país, com toda a experiência que o Ceni tem, fomos montando e adaptando com o que existe de mais avançado, tanto no formato quanto na questão de equipamento, no fluxo de pessoas e na acessibilidade para os atletas – explicou Paz.

Na opinião do presidente, para ter um bom CT, o Leão precisa se espelhar em modelos de alto nível.

– Hoje em dia, os clubes que se diferenciam dos demais são os que investem em estrutura, centros de excelência. Precisamos fazer isso em um curto espaço de tempo e continuarmos nosso crescimento. Não à toa, temos como referência os melhores no Brasil – finalizou.