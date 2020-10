Agência do Trabalhador de Santa Helena PR anuncia 117 novas vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado do Paraná, a Agência do Trabalhador da cidade de Santa Helena faz saber aos interessados a abertura de 117 novas vagas de emprego em diversas áreas. Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Auxiliar técnico de via rádio e fibra óptica 1 Atendente de balcão 1 Vendedor externo 1 Estoquista ou almoxarife 1 Auxiliar de linha de produção 5 Auxiliar de açougueiro 1 Serviços gerais 1 Motorista/ entregador 1 Auxiliar de cozinha 1 Montador 1 Montador 1 Soldador 1 Mecânico 1 Auxiliar de produção 2 Pintor 1 Pintor 1 Eletricista 1 Auxiliar 1 Operador de caixa 1 Serviços gerais 1 Pedreiros 5 Mecânico 1 Consultor de vendas 1 Pedreiro 1 Auxiliar de serviços gerais 2 Acabador 1 Auxiliar 1 Costureira 7 Serviços gerais 2 Auxiliar de contabilidade 1 Operador de caixa 1 Auxiliar de linha de produção 6 Auxiliar de limpeza 1 Atendente de lanchonete 1 Açougueiro 1 Serviços gerais 1 Sub gerente 1 Monitor da área de saúde 1 Técnico em eletromecânica 1 Leiturista 1 Representante comercial 1 Mecânico de maquinas pesadas e caminhões 1 Motoboy 1 Açougueiro 1 Técnico em informática 1 Mecânico de automóveis 1 Costureira 1 Serviços gerais 4 Interloquista 2 Fechadora 1 Tosa e banho 1 Costureira 3 Mecânico 1 Mecânico 1 Auxiliar 1 Secretaria/ recepcionista 1 Zeladora 1 Pedreiro 3 Auxiliar 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar 25 Auxiliar 2

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do órgão, situada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 1267, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, em dias úteis.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.