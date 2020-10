Agência transforma trajetória de Alex Telles em animação para despedida em Portugal

Convocado pelo técnico Tite para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo o lateral-esquerdo Alex Telles teve sua contratação anunciada pelo Manchester United na última terça-feira, justamente no último dia da janela de transferências do mercado europeu. Antes no FC Porto, clube onde deixou seu nome na história por conquistas coletivas e individuais – onde estava desde 2016 –, o brasileiro chamou a atenção pela homenagem prestada na sua despedida de Portugal.

Em projeto assinado por sua assessoria de comunicação, O Clube Football, em parceria com a gestora de carreira do atleta, Hellen Telles, o defensor publicou em suas redes sociais uma animação com duração aproximada de um minuto em que que recapitulava momentos desde sua chegada até o dia de sua partida das terras lusitanas. Uma trajetória de quatro anos e quatro títulos. Roteiro condensado para premiar cada lembrança nessa etapa da carreira do atleta.

“No futebol, a gente se acostumou a ver transferências frias ou conturbadas. Era uma oportunidade única de contar uma história repleta de sentimento e de transformar a despedida em uma declaração de amor e carinho para a torcida”, declarou Rodrigo Braun, sócio-diretor da agência responsável por produzir o vídeo viral.

Além de cativar a torcida em um momento de despedida, ajudando a preservar a boa imagem do atleta com o agora ex-clube, a produção também gerou grande engajamento nas redes sociais e uma série de compartilhamentos exaltando a maneira como o atleta fez questão de encerrar esse capítulo de sua carreira.

Os detalhes dos equipamentos de jogo e fisionomia do profissional também foram destacados. Foram mais de 300 imagens, entre fotos e vídeos, estudados na criação da animação para que o personagem tivesse as mesmas características ao sorrir, bater na bola e expressar os seus sentimentos. O desenvolvimento se deu em pouco mais de um mês, com, aproximadamente, 500 horas de trabalho. Logo no primeiro dia de divulgação, o vídeo já atingiu mais um milhão de visualizações. Alex Telles e O Clube Football trabalham há mais de uma década juntos e demonstraram como é possível cativar e aproximar ainda mais os fãs mesmo com a notícia de despedida.

Seleção Brasileira

A recente convocação de Telles não é a primeira. Anteriormente, o jogador já havia figurado com a amarelinha, também sob o comando do técnico Tite: foi em março de 2019, quando atuou no amistoso diante do Panamá – naquela oportunidade, foi chamado para substituir Felipe Luís, que havia se lesionado. Na ocasião, o Brasil empatou por 1 a 1 com gol de Lucas Paquetá.

Carreira

Revelado pelo Juventude-RS em 2011, o jogador de 27 anos (completa 28 em dezembro) permaneceu no Maior do Interior até 2012, quando foi contratado pelo Grêmio, onde permaneceu por toda a temporada de 2013. Entre 2014 e 2016, atuou no futebol turco, defendendo as cores do Galatasaray – nesta última temporada, inclusive, chegou a jogar por empréstimo na Itália, pela Internazionale. Ainda em 2016, se transferiu para o Porto, clube pelo qual chegou à Seleção Brasileira principal pela primeira vez e, agora, se despede rumo à nova casa: o Manchester United.

Títulos e marcas individuais



Defensor com mais gols na história do FC Porto (26 bolas na rede em 195 jogos), o jogador colecionou títulos por vários dos clubes que passou. No Juventude, foi bicampeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol – torneio existente para manter os times do interior ativos no segundo semestre, cujo campeão pode escolher vaga à Série D do Brasileirão ou Copa do Brasil; no Galatasaray, conquistou um Campeonato Turco (temporada 2014-15), duas Copas da Turquia (2013-14 e 2014-15) e uma Super Copa da Turquia (2015 – que é o vencedor do duelo entre o campeão do Campeonato Turco contra o campeão da Copa da Turquia daquela edição). No Porto, foi bicampeão português (2017-18 e 2019-20), campeão da Supertaça de Portugal (2018) e da Taça de Portugal (2019-20).

Além disso, o jogador ganhou o prêmio de Craque do Brasileirão em sua posição (lateral-esquerdo) pelo Grêmio em 2013, além de levar ainda a Bola de Prata no mesmo ano. Individualmente, também foi eleito o Futebolista do Ano na premiação de vencedores dos Dragões de Ouro de 2018, tradicional evento cerimonial organizado pelo próprio porto que premia os melhores em cada categoria – uma espécie de Fifa the Best/Ballón d’Or próprio.