Agenda Netflix: O Gambito da Rainha e mais 43 títulos estreiam no streaming

Quer saber quais são as novas séries e os filmes que estreiam na Netflix nesta semana? Então, você está no lugar certo. O Agenda Netflix chegou mais uma vez para apresentar os principais lançamentos do serviço de streaming mais famoso do mundo!

As expectativas são grandes para a estreia da minissérie O Gambito da Rainha, com a atriz Anya Taylor-Joy (Os Novos Mutantes, Fragmentado, Peaky Blinders). A história acompanhará a trajetória de uma genial jogadora de xadrez.

Outros destaques bem interessantes são a animação original da Netflix A Caminho da Lua, a série Bárbaros (também original), o anime O Sangue de Zeus, a 8ª temporada de Arrow e o filme Amor com Data Marcada.

Confira abaixo a relação completa de novidades na plataforma. Títulos e datas podem sofrer alteração por parte da companhia.

Agenda Netflix de 23 a 29 de outubro

Estreias de hoje (23)

(2020) A Caminho da Lua (animação original) (23/10)

(2020) Bárbaros (série original) (23/10)

(2018) Creed II (23/10)

(2015) Creed: Nascido para Lutar (23/10)

(2020) Move (documentário francês original) (23/10)

(2020) O Gambito da Rainha (série original) (23/10)

(2020) Um Rapaz Adequado (série indiana original) (23/10)

Novas séries e filmes na Netflix

(2016) La Gran Ilusión (28/10)

(2017) Lego Ninjago: O Filme (25/10)

(2019) Arrow: 8ª temporada (27/10)

(2020) Chico Bon Bon – O Macaquinho Faz-Tudo: 4ª temporada (série infantil original) (27/10)

(2020) Guillermo Vilas: Esta Vitória é Sua (filme original) (27/10)

(2020) O Sangue de Zeus (anime original) (27/10)

(2020) Sarah Cooper: Everything’s Fine (especial humorístico original) (27/10)

(2017) Um Presente para Charlotte (27/10)

(2020) Amor com Data Marcada (filme original) (28/10)

(2018) Não vai dar (28/10)

(2020) Os Segredos de Saqqara (filme original) (28/10)

(2016) Porta dos Fundos: Contrato Vitalício (28/10)

(2020) Sem Conexão (filme polonês original) (28/10)

(2020) You Animal! (filme original) (28/10)

(2020) The Debt Collector 2 (29/10)

Títulos que retornam à Netflix