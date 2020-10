Agenda Netflix: O que Ficou Para Trás e mais 54 títulos chegam ao streaming

Mais uma vez, é hora de saber o que assistir na Netflix neste fim de semana por meio do quadro Agenda Netflix! Nele, listamos todos os lançamentos da Netflix para a semana, incluindo retornos e estreias de séries e filmes.

Nesta semana, o destaque maior fica para o filme de terror O que Ficou Para Trás, que acompanha um casal em fuga do Sudão do Sul para a Inglaterra. Por lá, eles encontram uma força do mal aterrorizante e precisam enfrentá-la para sobreviver.

Outros títulos aguardados são Bronx, filme francês de ação, Entendeu ou Precisa Desenhar?, série que estreia sua 2ª temporada, e Paranormal, série de terror arábica original da Netflix. Além deles, alguns títulos natalinos já começam a aparecer no streaming.

Confira abaixo a relação completa de novidades na plataforma. Títulos e datas podem sofrer alteração por parte da companhia.

Veja também o que chegou na Netflix na semana passada: O Gambito da Rainha e mais 43 títulos estreiam no streaming.

Para saber o que vem por aí, veja o que chega em novembro na Netflix!

Agenda Netflix de 30 de outubro a 5 de novembro

Estreias de hoje (30)

(2020) A Maldição do Poço (filme indiano original)

(2010) Black Butler: Black Butler II

(2010) Black Butler: Black Butler II: OVA

(2020) Bronx (filme francês original)

(2015) Campo Grande

(2020) O Que Ficou Para Trás (filme original)

(2020) Somebody Feed Phil: 4ª temporada (série original)

(2020) Suburra: Sangue em Roma: 3ª temporada (série italiana original)

(2020) The Day of the Lord (filme original)

Novas séries e filmes na Netflix

(2018) 44 Gatos: 2ª temporada (série original) (01/11)

(2020) Barbie Dreamhouse Adventures: Roberts Arrasando!: 2ª temporada (01/11)

(2016) Crianças e Gatos (01/11)

(2014) Lista de Desejos de Natal (01/11)

(2018) Natal Sob Medida (01/11)

(2011) No One Killed Jessica (01/11)

(2004) O Aviador (01/11)

(2018) O Natal de Heidi (01/11)

(2017) Roman J. Israel (01/11)

(2020) The Good Detective (01/11)

(2014) Um Natal de Descobertas (01/11)

(2018) Uma Pousada de Presente (01/11)

(2018) Voice: 2ª temporada (01/11)

(2017) A Casa Caiu: Um Cassino na Vizinhança (02/11)

(2020) Entendeu ou precisa desenhar?: 2ª temporada (série original) (02/11)

(2020) Felix Lobrecht: Hype (stand-up original) (03/11)

(2020) Laço Materno (filme japonês original) (03/11)

(2020) Miss India (03/11)

(2019) O Rei do Sapo (03/11)

(2020) Amor e Anarquia (série sueca original) (04/11)

(2020) Bob Esponja: O Incrível Resgate (animação original) (05/11)

(2020) Missão Presente de Natal (filme original) (05/11)

(2020) Paranormal (série arábica original) (05/11)

(2020) Quem Matou María Marta? (série original) (05/11)

Títulos que retornam à Netflix