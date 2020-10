agente de artilheiro argentino admite sondagens do Brasil

*Por Roberto Junior

Um dos destaques do River Plate, Matías Suarez, de 32 anos, é um dos grandes alvos do mercado. Apesar dos Millonarios baterem o pé para segurar o atacante, seu representante admitiu sondagens de dois clubes do Brasil.

A imprensa argentina cita que São Paulo e Santos sondaram o Suarez. Apesar de não revelar os clubes, Cristian Colazzo, agente do atacante, admitiu que recebeu duas consultas por seu cliente vindas do país vizinho.

“Dois clubes querem, mas me reservo (a falar quem são). Do México também me contataram. Na intenção de levá-lo tem muitos, mas tem outros fatores que influenciam na negociação como a cláusula que ele tem no River”, disse Colazzo.

A multa rescisória para tirar Suarez do River é de 15 milhões de euros (R$ 99 milhões), segundo a TyC Sports. Esse fator Colazzo disse que vai pesar para que a equipe argentina consiga manter seu artilheiro.

“O interesse pode ser muito concreto, mas a cláusula é alta e River não abre mão. Não sei se ele iria por esse valor, tenho que falar com os dirigentes pra ver se isso avançaria. Ainda não tenho ofertas na mesa e nenhuma reunião marcada, mas vai chegar. Quando se está bem em um clube, é mais difícil sair”, completou o agente.

PRESIDENTE DO RIVER RECHAÇA SAÍDA DE SUAREZ

Rodolfo D’onofrio vai fazer de tudo para que o atacante de 30 gols em 52 jogos com a camisa do River Plate permaneça na equipe.

“Não chegou nenhuma oferta e é provável que se chegar alguma, a resposta será não. A ideia é manter a equipe como está. As vendas que fizemos, algumas preferíamos não ter feito, mas quando um jogador toma a decisão, como o Martínez Quarta ou Juanfer Quintero, não podemos se opor, porque é o futuro deles”, disse o mandatário ao TyC Sports.