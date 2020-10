Agente de Lautaro revela que nenhum clube fez proposta concreta

Alberto Yaqué, agente de Lautaro Martínez, afirmou que, apesar do interesse de grandes clubes pelo atacante argentino, nenhum colocou o dinheiro na mesa da Inter de Milão, revelou em entrevista à “TNT Sports”. Dessa forma, o camisa 10 acabou permanecendo no clube italiano e o clube nerazzurri busca se aproximar de uma ampliação do tempo de contrato do atleta.

– Barcelona, Real Madrid ou Manchester City? Todos o queriam, mas não chegou nada de concreto. Disseram muitas coisas sobre uma transferência, mas depois não houve nada concreto. Ele tem dois anos de contrato, o mercado acaba de fechar e, até agora, não voltamos a sentar para conversar com a Inter.

Lautaro Martínez foi muito vinculado para ser jogador do Barcelona nesta temporada e era a opção prioritária da equipe blaugrana, mas a crise financeira não permitiu com que o clube fizesse qualquer movimentação em direção ao argentino. A crise política na Catalunha e a possível saída de Messi na próxima temporada também não ajudam no convencimento ao atleta.