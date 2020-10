Agora em Tampa, Tom Brady tenta manter hegemonia sobre os Chargers; onde ver e aposta

Pela primeira vez desde 1950, um duelo da NFL promoverá um encontro entre quarterbacks com um espaço de 20 anos de idade ou mais entre ambos: o calouro Justin Herbert, 22, e o veterano Tom Brady, de 43. O Tampa Bay Buccaneers recebe o Los Angeles Chargers na tarde deste domingo, às 14h (de Brasília), buscando ampliar a liderança na divisão sul da NFC à frente do New Orleans Saints. O time já acumula duas vitórias em três jogos e encara um rival que vem de um recorde negativo (1-2) e perdeu para os Panthers dentro de casa na última semana por 21 a 16.

Para além da força do ataque dos Bucs, comandado por Tom Brady, Tampa vem muito bem no aspecto defensivo. O pass rush da equipe tem sido bastante efetivo, com 12 sacks nos primeiros três jogos da temporada, a melhor marca do time da Flórida desde 2013. Do outro lado, Justin Herbert terá que encarar essa verdadeira parede tendo ainda que lidar com os desfalques de Bryan Bulaga e Trai Turner na linha ofensiva.

Tom Brady, por sua vez, é um velho algoz dos Chargers. Nas oito últimas vezes que teve pela frente o rival, o camisa 12 venceu todos os jogos. Em contrapartida, o veterano quarterback completou, em partida contra os Broncos na última semana, oito jogos seguidos com menos de 300 jardas.

Já Justin Herbert, em seus primeiros dois jogos, estabeleceu um recorde com mais de 300 jardas passadas, igualando o desempenho de Cam Newton e Kyler Murray no mesmo cenário.

A aposta

O Football Power Index, um mecanismo de projeção de resultados de futebol americano da ESPN, sinaliza uma vitória dos Buccaneers até com certa facilidade. A projeção é de 78,4% por um média de 10.9 pontos.

Onde ver

​Tampa Bay Buccaneers x Los Angeles Chargers

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: Raymond James Stadium, em Tampa, Flórida

Onde ver: Game Pass da NFL