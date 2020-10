Agora, Ghost of Tsushima te deixa fazer carinho e recrutar cachorros

Não dá pra negar que, em muitos momentos, os cães foram inimigos bastante incômodos em Ghost of Tsushima. Porém, a próxima atualização vai mudar isso, permitindo que você acaricie os bichinhos e recrute-os para te ajudar.

O patch 1.1 que chega na próxima semana vai permitir que você equipe o Charm of Canine no New Game+. Ele é um feitiço usado por Jin para que ele se alie aos cachorros que seguem os mongóis, ajudando o jogador a montar uma estratégia em cima disso e diminuir o risco desses bichinhos atrapalharem a batalha.

Outra adição interessante dessa mecânica está no modo Legends onde, sempre que Jin encontra um cão espiritual, você poderá fazer carinho. Um post feito no Twitter oficial do jogo especifica como a interação com os cães funciona:

…and you can also pet the spirit dogs in Ghost of Tsushima: Legends. ?? pic.twitter.com/a5N7G3oMOU

