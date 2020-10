Agora no peso-mosca, Bate-Estaca destrincha jogo de Shevchenko

Por Mateus Machado

Marcado para acontecer neste sábado (17), na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi, o UFC Fight Night 180 vai marcar a estreia de Jessica Bate-Estaca na categoria peso-mosca. Ex-detentora do título na divisão dos palhas, a brasileira subiu para os 57kg e terá pela frente Katlyn Chookagian, atual número 1 no ranking dos moscas. O fato de já enfrentar uma oponente tão bem ranqueada já em sua primeira apresentação na classe de peso faz com que a lutadora da PRVT já pense em voos maiores em caso de bom resultado no card de sábado.

Além de nutrir o sonho de ser campeã em duas categorias de peso diferentes, Jessica nunca escondeu sua vontade em enfrentar Valentina Shevchenko, atual campeã peso-mosca da organização. A lutadora do Quirguistão e radicada no Peru tem defesa de título marcada para o dia 21 de novembro, no card do UFC 255, contra a brasileira Jennifer Maia, e antes mesmo do confronto envolvendo o cinturão da divisão, Bate-Estaca já projeta um possível confronto diante de Valentina, que só foi derrota três vezes em sua carreira: para Amanda Nunes, em duas oportunidades, e Liz Carmouche.

Em entrevista à TATAME, a atleta de 29 anos, que vem de derrotas para Weili Zhang e Rose Namajunas, respectivamente, fez uma análise completa do jogo mostrado por Valentina Shevchenko ao longo de suas lutas no Ultimate, e ressaltou qual seria sua estratégia para derrotar a atual campeã peso-mosca caso a enfrente em uma disputa de cinturão.

– A Valentina (Shevchenko) é uma atleta difícil de saber o que vai fazer durante a luta. Ela chuta, trabalha muito bem o ground and pound, tem quedas de Judô muito boas também. Mas eu vejo que na maioria das lutas dela, quando ela cai por baixo, fica sem saber o que fazer, meio que se perde, acho que ela não está acostumada a cair por baixo e trabalhar para levantar. Então, acredito que trabalhar por cima, no ground and pound sobre ela, vai fazer grande diferença para quem for enfrentá-la – disse Bate-Estaca, que seguiu:

“Mas para chegar nisso, é preciso encurtar a distância, e a forma mais fácil de conseguir isso é entrar fechadinho, encurtar, trabalhar muito a agressividade, tentar atrapalhar a visão dela para chegar na grade, agarrar e aí, sim, colocar a luta para baixo e ficar por cima, para cansá-la e trabalhar muito o ground and pound. Precisa estar com o gás muito em dia para fazer isso e lutar com ela. Acho que fazer esse jogo nos três primeiros rounds seja importante para, daí em diante, fazer outras coisas, já que isso vai acabar cansando ela. Acho que seria a forma mais tranquila de vencê-la. Resumindo, é encurtar, não dar espaço, trabalhar a grade, derrubar e ficar por cima dela, minando o gás dela ou até mesmo forçar o ground and pound para tentar nocauteá-la”, analisou.

CARD COMPLETO:

UFC Fight Night 180

Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 17 de outubro de 2020

Card principal (20h, horário de Brasília)

Peso-pena: Brian Ortega x Chan Sung Jung

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Jéssica Bate-Estaca

Peso-meio-pesado: Jimmy Crute x Modestas Bukauskas

Peso-pena: Thomas Almeida x Jonathan Martinez

Peso-meio-médio: Cláudio Hannibal x James Krause

Peso-leve: Mateusz Gamrot x Guram Kutateladze

Card preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-mosca: Poliana Botelho x Gillian Robertson

Peso-médio: Jun Yong Park x John Phillips

Peso-meio-pesado: Gadzhimurad Antigulov x Maxim Grishin

Peso-galo: Said Nurmagomedov x Mark Striegl

Peso-leve: Jamie Mullarkey x Fares Ziam