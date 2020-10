Agora você pode ‘desmascarar’ uma fake news direto no WhatsApp

A Agência Lupa lançou um canal no WhatsApp para verificar conteúdos e esclarecer informações falsas, as famosas fake news. Por esse canal, usuários do mensageiro podem mandar sugestões de verificação para análise da equipe da Agência Lupa.

Sempre que o material for checável, os jornalistas da Agência Lupa produzirão o conteúdo, e a dúvida será respondida através do perfil automatizado dentro do aplicativo. O projeto foi realizado em parceria com o WhatsApp e a desenvolvedora Meedan.

“Essa ferramenta amplia o alcance do trabalho da Lupa, e, ao mesmo tempo, aproxima a agência do público. Ela fortalece nosso monitoramento do ambiente de informações falsas e permite ao nosso leitor mais um canal de comunicação conosco. Assim, ele tem mais acesso a informações verificadas na hora de tomar decisões que impactam a sua vida e a sociedade”, afirma Natália Leal, diretora de conteúdo da agência.

Como pedir uma verificação de fake news?

Para interagir com a Agência Lupa no WhatsApp, basta mandar um “olá” para o número +55 21 99193-3751. Ao receber a mensagem, o perfil da Lupa envia um menu, pelo qual o leitor escolhe mandar uma sugestão ou receber as últimas verificações produzidas pela equipe. Caso queira que a Agência Lupa verifique um conteúdo suspeito específico, basta que o usuário escolha a opção 1 e, após o “robô” confirmar o recebimento, envie sua dúvida.

Se o conteúdo já tiver sido verificado, o leitor receberá a checagem. Caso a equipe ainda não tenha checado a informação, ela será apurada e uma nova verificação será produzida sobre o assunto.

As sugestões podem ser enviadas por texto, foto, vídeo, áudio ou link. Vale lembrar que a Agência Lupa não checa opinião, humor, projeções futuras ou fatos para os quais não existam dados públicos disponíveis, de acordo com a metodologia auditada anualmente pelaInternational Fact-Checking Network (IFCN), a rede que reúne os checadores de fatos em todo o mundo.