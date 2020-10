AIDS: 5 tópicos para estudar sobre a doença

A AIDS (Síndrome da imunodeficiência Adquirida) é uma doença crônica causada pelo vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), que ataca o sistema imunológico dos seres humanos.

A doença é o conjunto de sintomas e infecções por conta dos estragos ao sistema imunológico proporcionados pelo HIV.



O principal alvo do vírus são os linfócitos T-CD4, essenciais para coordenar as defesas do organismo. Por conta disso, o número de linfócitos diminui, ocasionando um colapso no sistema imune, propiciando um local propício para ataque de outros organismos, podendo levar a morte.

O tema já apareceu em diversas provas de vestibulares, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado, veja!

AIDS e o vírus HIV

O vírus da imunodeficiência humana – HIV faz parte dos retrovírus e tem como principal característica a formação genética na forma de RNA e uma membrana lipídica envolvendo a cápside.

Além disso, possui a enzima transcriptase reversa, transformando o RNA em DNA, contribuindo para introduzir o material genético na célula hospedeira para produção de mais células RNA.

AIDS – Fisiopatologia

Os vírus precisam infectar outras células para sobreviver e reproduzir, com o HIV não seria diferente. Dito isso, ele infecta as células que possuem uma membrana conhecida como CD4. Trata-se do receptor conhecido pela glicoproteína 120 viral (GP120).

Além do mais, a infecção pelo HIV pode ser classificada de alguns grupos, veja:

I – Infecção aguda, apresenta diversos sinais e sintomas agudos, dentre os mais comuns podemos citar febre, mal-estar, mialgia, rash cutâneo, entre outros.

II – Infecção assintomática, o indivíduo não apresenta sintomas da doença.

III – Linfadenopatia presente generalizada presente em duas ou mais regiões extra-inguinais.

IV – Compreende outras doenças como doença constitucional é o caso de astenia, diarreia, febre, sudorese noturna, emagrecimento extremo, entre outras.

AIDS – Transmissão do HIV

Existem diversas formas que a doença pode ser transmitida, dentre elas:

Relação sexual sem proteção

Transfusão de sangue

Uso de drogas injetáveis

Transmissão durante a gestação da mãe para o filho

Transplante de órgão

Inseminação artificial

Sintomas

A AIDS proporciona ao corpo diversos sintomas em estágio inicial podemos citar:

Febre

Calafrios

Fraqueza extrema

Cefaleia

Dor de garganta

Intensas dores musculares

Aparecimento de manchas na pele

Ínguas no braço, pescoço e virilha

Entre outros

Com o avanço do vírus pode-se levar ao aparecimento de outras doenças como a tuberculose, pneumonia, câncer, meningite, entre outras.

Tratamentos

Infelizmente ainda não existe cura para doença, contudo, ao longo do tempo foram criados tratamentos eficazes contra a doença através de inibidores, veja:

Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos

Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos

da Protease

da Integrase

de Fusão

A Aids está entre as doenças que mais aparecem em vestibulares brasileiros. Leia mais: Além do coronavírus: Doenças que são prováveis de cair no ENEM 2020