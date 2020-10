Ainda sem Nikão, Athletico-PR encerra preparação para confronto direto com o Corinthians

O Athletico-PR encerrou nesta terça-feira a sua preparação para o confronto contra o Corinthians, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

No treino desta tarde, os jogadores realizaram atividades de posicionamento, bola para parada e um coletivo. O atacante Nikão até participou dos exercícios, mas ainda não será relacionado para este jogo, por precaução. O atleta não joga desde o dia 12 de setembro, no clássico contra o Coritiba, vencido por 1 a 0 pelo Furacão.



(Foto: Divulgação/Athletico-PR)

Em compensação, Wellington e Geuvânio, que cumpriram suspensão na última rodada, estão à disposição do técnico Eduardo Barros. Com isso, os titulares devem ser Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Carlos Eduardo (Geuvânio) e Renato Kayzer.

A partida desta quarta-feira é um confronto direto contra a zona do rebaixamento. O Athletico-PR está na 15ª colocação, com os mesmo 15 pontos do Corinthians, que está em 17º.