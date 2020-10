Alagamentos em São Paulo: capital entra em estado de atenção

A cidade de São Paulo acordou em alerta neste domingo (25). As fortes chuvas que atingiram toda a capital deixaram o município em estado de alerta para possíveis alagamentos. Os avisos começaram às 11h28 da manhã, mas, com a queda de intensidade, foram retirados cerca de 3 horas depois.

As chuvas que atingiram São Paulo

Os avisos de alerta foram emitidos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). As tempestades caíram em toda a capital do estado de SP. Em alguns bairros, como o Bela Vista e o Butantã, chegaram a ter chuvas de granizo por um período de tempo.

Além do Butantã, os bairros de Centro, Ipiranga, Vila Prudente e Mooca tiveram alagamentos sérios e foram bem atingidos pelas chuvas. As regiões ficaram com inundações tão grandes que tornaram impossível o trânsito de veículos. Além do granizo, muitos raios e fortes rajadas de vento atingiram São Paulo.

Caminho dos alagamentos e cuidados para a população

Segundo informações divulgadas pelo CGE, as instabilidades foram mais fortes na Zona Sul da cidade, porém formaram uma linha que se propagou para o lado norte da capital.

O CGE também recomenda que, durante os alagamentos em São Paulo, as pessoas devem evitar as ruas com água acumulada e nunca enfrentar as correntezas ou utilizar as árvores como abrigo. É importante sempre buscar um local seguro, como casas e prédios, longe da rede elétrica.

Ainda existe a possibilidade de acontecerem mais pancadas de chuva em São Paulo no decorrer do dia.