Alan Moore, autor de Watchmen, diz que quer distância de quadrinhos

Em entrevista rara à Deadline, o escritor Alan Moore revelou que atualmente quer distância de quadrinhos e contou o motivo de não gostar das adaptações de suas obras. O autor de Watchmen e V de Vingança também disse que os filmes de super-heróis “arruinaram a cultura”.

Depois de uma insatisfação pública com a adaptação de A Liga Extraordinária, em 2003, Moore passou a proibir que seu nome fosse vinculado a qualquer produção. O autor também se recusa a lucrar com eles.

Entrando no ramo do audiovisual com os próprios projetos, ele apresenta The Show. Protagonizado por Tom Burke e dirigido por Mitch Jenkins, o filme foi descrito como uma aventura fantástica, ambientada em Northampton, cidade natal de Moore. A trama mostra um homem buscando um artefato roubado, em uma jornada que o leva a um mundo surreal de crime e mistério.

Fonte: Deadline

Alan Moore e os quadrinhos

Depois de fazer vários filmes em curta-metragem, Moore tem planos para uma série de TV baseada nos personagens do filme. De acordo com as informações apuradas durante a entrevista, as histórias estão planejadas para durar cinco temporadas.

E o autor disse ter se aposentado de vez dos quadrinhos: “Não estou mais tão interessado em quadrinhos, não quero ter nada a ver com eles”. “A maioria das pessoas agora compara quadrinhos com filmes de super-heróis. Não vejo um filme de super-herói desde o primeiro Batman, de Tim Burton. Eles arruinaram o cinema e, até certo ponto, a cultura”, argumentou.

Segundo Moore, o público que consome esse tipo de entretenimento na maioria das vezes pode se esquecer de situações mais importantes, como as eleições. Perguntado se ele se sente responsável pela forma como os quadrinhos mudaram a sociedade, Moore comentou que essa indústria pode ser uma das responsáveis, já que sempre visa a um lucro desenfreado.

Fonte: Warner Bros.

Mesmo tendo escrito um dos quadrinhos mais famosos e importantes sobre o Coringa, o autor disse que achou a atmosfera do filme muito violenta e que não concorda com as abordagens utilizadas. “Cada vez mais acho que a melhor versão do Batman era Adam West, que não o levou a sério”, contou. “Nós temos um tipo de super-herói em The Show, mas se tivermos a chance de desenvolvê-los mais as pessoas serão capazes de ver todos os personagens com aspectos bastante incomuns”, finalizou Moore.

Resta aguardar novidades acerca do projeto.