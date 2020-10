Alberto banca ‘a loira fatal’ e arrasta Cassiano para o buraco · .

Alberto (Igor Rickli) encarnará a “loira fatal” e armará uma emboscada para arrastar Cassiano (Henri Castelli) para o buraco em Flor do Caribe. O empresário se passará por Ester (Grazi Massafera) e marcará um encontro a dois com o piloto. No lugar do amor de sua vida, o aviador dará de cara com o delegado comparsa do vilão, que o levará de volta à Guatemala à força na novela das seis da Globo.

Alberto implicará com uma ligação que Ester terá feito e, para não ter que discutir com o marido, ela entregará seu celular ao mau-caráter. Sem saber que isso ferrará a vida de Cassiano outra vez.

Alberto usará o celular da presidente da ONG para fisgar o rival, como se fosse a loira. “Oi, meu amor…”, começará ele a escrever em uma mensagem de texto que enviará ao personagem de Henri Castelli.

A tática dará certo. O aviador estará em sua casa, conversando com Duque (Jean Pierre Noher), quando a mensagem chegar. “A Ester quer me ver. Ela quer me ver amanhã cedo na cabana”, avisará o loiro ao amigo.

Peixe morde isca

Na manhã seguinte, Cassiano chegará à cabana para o encontro. Por causa da demora dela, ele ligará para o celular dela. “Eu estou te esperando aqui, e você não chega, aconteceu alguma coisa?”, perguntará.

“Me esperando? Me esperando onde?”, questionará a loira. “Na cabana, eu recebi uma mensagem sua”, dirá o mocinho. Ester perguntará de qual mensagem ele está falando, e o irmão de Taís (Débora Nascimento) explicará que chegou em seu celular um texto dela, marcando um encontro na cabana naquele dia de manhã.

“Cassiano, eu não marquei encontro nenhum”, responderá Ester, apavorada. “Como não marcou, Ester? A sua mensagem de texto chegou pra mim ontem à noite”, justificará o piloto.

Cassiano (Henri Castelli) liga para a amada em cena

Enquanto o piloto explica a situação para a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo), por trás dele chegará o delegado Gonzalo (Norberto Presta), acompanhado de dois capangas. O homens agarrarão Cassiano, que tentará se soltar.

“Levem ele para a pista”, ordenará Gonzalo, onde um jatinho estará à espera deles para partir para a Guatemala. O aviador vai se debater, apavorado e, ao mesmo tempo, furioso por cair na emboscada do rival.

