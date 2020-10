Ester (Grazi Massafera) vai abrir mão do amor de Cassiano (Henri Castelli) para não perder a guarda dos filhos em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) confirmará ao piloto de avião que cederá à chantagem de Alberto (Igor Rickli). Por isso, ela romperá o romance entre os dois definitivamente na novela das seis da Globo.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) assumirá que perdeu o amor da mulher para o rival, mas não se dará por vencido. O herdeiro dos Albuquerque prometerá entrar na Justiça para arrancar até as calças da jovem caso ela coloque um ponto-final no casamento deles.

Assim, a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) precisará dar adeus à ONG, aos filhos e às mordomias para ficar com o aeronauta. Para piorar a situação, o empresário ainda gravará uma pulada de cerca da companheira com o auxílio de uma microcâmera e ameaçará mostrar as imagens para o juiz.

Contra a parede, ela surpreenderá o personagem de Henri Castelli, escondido na casa de Veridiana (Laura Cardoso) desde que terá virado caça da polícia, com sua desistência. “Eu não esperava te ver tão cedo. Quando nos despedimos lá no barco, você disse que era melhor a gente não se encontrar com medo de que acontecesse o pior”, estranhará o bonitão.

“Ele conseguiu, Cassiano. O Alberto conseguiu separar a gente”, disparará a protagonista de Grazi Massafera nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 19 no folhetim de Walther Negrão.

Fim da linha

Ester partirá o coração do aviador em pedacinhos. “Você não vai conseguir se esconder a vida toda. Mais cedo ou mais tarde, você pode ser pego. O Alberto tem dinheiro, ele pode mandar alguém te pegar e acabar com você como sempre quis. A única maneira de deter esse psicopata é fazer o acordo dele”, anunciará a ex-guia de turismo.

“E isso quer dizer o quê?”, questionará o irmão de Taís (Débora Nascimento). “Ele me propôs um pacto. Se eu me afastar de você definitivamente, ele paga o delegado para rasgar as acusações que tem contra você”, revelará a nora de Guiomar (Claudia Netto).

Cassiano baterá o pé de que, com a ajuda de seus amigos da Aeronáutica, provará que todas as acusações são falsas. “Eu não posso esperar, estou nas mãos dele. Se eu não me afastar de você, ele vai tirar os meus filhos. Ele tem provas que pode manipular do jeito que quiser”, lamentará a mocinha.

Ela se mostrará disposta a qualquer sacrifício para não se separar de suas crianças. “Meus filhos são meu limite. Faço de tudo para não separar a Laurinha [Serena e Vitoria Lovatel] do Samuca. Tudo para eles não serem criados por aquele doente do Alberto”, arrematará Ester.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o. publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

