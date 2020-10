Alberto descobre fuga de Ester e quebra tudo em ataque de fúria · .

Uma notícia saída da boca de Guiomar (Claudia Netto) vai fazer Alberto (Igor Rickli) perder a cabeça em Flor do Caribe. Ao descobrir que Ester (Grazi Massafera) terá abandonado a mansão, o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) quebrará toda a sua sala no Grupo Albuquerque em meio a um acesso de raiva na novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) tomará coragem e deixará o marido de vez ao descobrir que ele não terá cumprido a sua parte do acordo nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 26.

Ela terá aceitado manter um casamento de aparências em troca da liberdade de Cassiano (Henri Castelli), mas o piloto de avião será arrastado de volta para a Guatemala ao cair em mais uma armadilha do antagonista de Igor Rickli.

Com sangue nos olhos, a protagonista de Grazi Massafera ordenará às empregadas que façam as malas de Samuca (Vitor Figueiredo) e Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel). Ela, contudo, sairá da mansão dos Albuquerque apenas com a roupa do corpo no folhetim de Walther Negrão.

A confusão, claro, chamará a atenção de Guiomar, que correrá até a empresa para avisar o herdeiro sobre a partida de sua mulher. “A Guiomar está aqui? Despacha a maluca. Eu já tenho que aturá-la dentro de casa, agora também aqui no meu escritório?”, reclamará o milionário.

“Ah, mas vai receber a maluca sim, senhor”, disparará a dondoca ao invadir o aposento. “Você é uma pessoa que realmente não tem noção das coisas. Nem se dê ao trabalho de sentar porque você já está de saída. Eu só vou te dizer uma coisinha, grava bem. Na próxima vez, eu vou pedir aos seguranças para te jogarem no meio da rua”, ameaçará o empresário.

Ataque de pelanca

Cansada de tanta rejeição, Guiomar vai dar o troco em Alberto. “Como é bom contar com seguranças para resolver todos os seus problemas. Por que não chama eles agora? Quem sabe eles não trazem a sua mulher de volta?”, pisará a mulher múmia.

“Do que você está falando?”, estranhará o mauricinho. “Sua mulher foi embora. De mala e cuia. E levou as crianças com ela. Você ouviu o que eu disse? Ester foi embora. Juntou as coisas dela e dos seus filhos”, emendará a personagem de Claudia Netto.

Descontrolado, Alberto empurrará o seu computador no chão, além de atirar alguns vasos e copos contra as paredes. Ele quebrará o seu escritório por inteiro, mas não encostará um só dedo em Guiomar ao ser contido por Hélio (Raphael Vianna).

“Calma, Alberto, calma. Está tudo bem. Olha ele aí que eu vou buscar um calmante”, pedirá o advogado, que o deixará sob os cuidados da madame. “Meu filho, você não está sozinho. Sua mãe está aqui”, dirá ela, ao passar a mão em seus cabelos.

