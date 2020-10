Alberto entra na Justiça e arranca até a calcinha de Ester · .

Alberto (Igor Rickli) abrirá mão do casamento com Ester (Grazi Massafera) para deixá-la viver seu amor com Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. O empresário, no entanto, vai impor uma condição. Se a jovem colocar os pés fora da mansão, ele entrará na Justiça para lhe arrancar até as calcinhas –e principalmente a guarda dos filhos na novela das seis.

Com fama de corno manso, o herdeiro dos Albuquerque viajará até a Guatemala para propor um pacto demoníaco a dom Rafael (César Troncoso). Ao descobrir que o piloto de avião vai denunciá-lo à Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), o contraventor moverá mundos e fundos para colocar o desafeto atrás das grades.

De volta ao Brasil, o filho de Guiomar (Cláudia Netto) será recebido na porta pela protagonista de Grazi Massafera. “Essa viagem foi uma correria, mas da próxima você precisa vir junto comigo. Olha só o que eu trouxe para você. Espero que goste”, dirá ele, ao lhe entregar um pacote.

“Eu não quero presente nenhum. Eu quero falar sobre o divórcio”, emendará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo). “Você não olhou direito. Deixa eu ver como fica no seu braço. Você está muito nervosa. Se acalma, Esterzinha”, disfarçará o antagonista de Igor Rickli.

“Eu estou calmíssima. Você disse que a gente ia falar sobre o divórcio assim que você voltasse de viagem. E você voltou”, exigirá a presidente da ONG nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 16 no folhetim de Walther Negrão.

Chantagem asquerosa

Alberto surpreenderá a mulher ao finalmente admitir que o seu casamento está aos frangalhos. “Ok, eu perdi o seu amor. Você não acredita em mim quando eu digo que Cassiano é um bandido? Eu trouxe um outro presente para você. Olha aí as provas”, dirá o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti), ao lhe entregar um dossiê.

Ester se chocará diante dos documentos forjados, que colocam o personagem de Henri Castelli como um perigoso traficante de pedras preciosas. “Onde você conseguiu isso?”, questionará ela, abismada.

“Você faz o que bem entender da sua vida, mas eu não vou permitir que os meus filhos convivam com esse marginal. Você quer ir embora dessa casa? Vai. Quer viver com Cassiano? Vai em frente, faz o que bem entender”, disparará o crápula.

O mauricinho deixará bem claro que cortará todas as suas mordomias, além de tirar o apoio financeiro a sua ONG e deixá-la com uma mão na frente e outra atrás. “Estou indo para a polícia entregar esse dossiê e não vai ter nada nem ninguém nesse mundo que vai me impedir. E tem mais. Eu também vou requerer a guarda dos meus filhos [na Justiça]”, bradará o mau-caráter.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.