Alberto se vicia em filme ‘proibidão’ de Ester e revela tara bizarra · .

Alberto (Igor Rickli) se mostrará masoquista nos próximos capítulos de Flor do Caribe. A tara bizarra do empresário será revelada quando ele não conseguir parar de assistir o vídeo da traição de Ester (Grazi Massafera). Com uma microcâmera instalada no óculos da mulher, ele espiará um encontro dela com Cassiano (Henri Castelli) na novela das seis.

O público verá o vilão na calada da noite se trancar no escritório de sua mansão para ver as imagens da pulada de cerca da ex-guia de turismo. Para acabar de uma vez por todas com sua fama de corno manso, Alberto, com ajuda de sua secretária Yvete (Patrícia Naves), já terá feito a armadilha para guardar provas da traição da loira.

Ele terá instalado um dispositivo de filmagem em um óculos de Ester. A microcâmera gravará tudo que ela fizer em seu dia a dia, incluindo os encontros calientes com o grande amor de sua vida.

Após um desses momentos a dois com o amante, ela chegará em casa e deixará o óculo em um móvel. Ele, então, pegará o chip e o colocará no computador para ver o que aconteceu. “Agora é hora, Esterzinha, Vamos ver o que você aprontou comigo”, dirá.

O pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) assistirá Ester questionando a história de Cristal (Moro Anghileri) a Cassiano. Ela vai querer saber se ele teve ou não um caso com a caribenha. “Então é isso…”, observará Alberto.

Chifres escancarados

Não satisfeito em comprovar seu chifre, Alberto ainda mostrará o vídeo para o delegado que terá vindo da Guatemala prender Cassiano e a Hélio (Raphael Vianna) também. “Como você conseguiu?”, irá querer saber o delegado. “Inteligência, meu caro. Inteligência aliada à tecnologia. Agora basta saber de quem é esse barco”, alertará o empresário.

O homem se preocupará em como descobrir qual é barco que estará Cassiano, já que são muitos e todos iguais na região. “Hélio, você que convivia com essa gente, aliás, seu pai ainda pesca, não pesca? Você não sabe de quem é o barco?”, questionará Alberto.

“Eu não sei. As cabines dos barcos de pesca são muito parecidas. Já faz muito tempo que eu não vou pro mar”, justificará Hélio. “Não acredito que você não sabe de quem é essa porcaria desse barco”, reclamará o vilão, irritado.

“Droga, faz o seguinte. Pega aquele outro polícia, aluga um barco, roda essa costa inteira até você encontrar o Cassiano. Ele não deve estar longe”, mandará o traído.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.