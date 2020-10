Alberto se vinga e revela que Ester tem ‘par de chifres’ · .

Alberto (Igor Rickli) não perdoará ser traído por Ester (Grazi Massafera) e pagará na mesma moeda em Flor do Caribe. Para deixar a mulher desconfiada do amor de Cassiano (Henri Castelli), o empresário insinuará que o piloto viveu um romance durante os sete anos que esteve desaparecido. A diretora da ONG ficará mexida ao saber do seu “par de chifres”, mas não demonstrará sua dor diante do vilão da novela das seis da Globo.

A protagonista vai sofrer nas mãos do marido, que a fará prisioneira em sua própria casa. Mesmo sabendo que ela teve encontros românticos com o piloto e que ainda o ama, o empresário não admitirá perder a loira.

Para deixar Ester em dúvida sobre o amor e fidelidade do rival, Alberto fará questão de mostrar à mulher um DVD enviado por Cristal (Moro Anghileri) ao ex-refém de seu pai. “Quando você menos esperar, ele volta para a Guatemala onde deixou essa mulher”, dirá o vilão, jogando o DVD na cara dela.

Ela pegará a produto e verá que na capa tem uma dedicatória a Cassiano. “Meu brasileiro, espero que esteja bem. Sinto falta de ti. Não vejo a hora de embarcar para o Brasil e te encontrar. Beijos todos. Cristal”, lerá Ester.

Nesse momento, um flashback será exibido com a ex-guia de turismo se lembrando de quando perguntou para Cassiano se ele se envolveu com alguém durante os sete anos que ficou sumido: “Você teve alguma mulher?”.

“Que é isso, meu amor, que pergunta é essa? Quando eu cheguei no Caribe eu fui jogado em uma masmorra que só tinha homem. E depois em uma solitária”, responderá o avidor. Ele também terá afirmado que não teve ninguém. Ao terminar de lembrar, Ester olhará para Alberto com os olhos marejados. “É, eu acho que não preciso dizer mais nada”, provocará o recalcado.

Provocações

“Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso?”, perguntará a personagem de Grazi Massafera, com ódio no olhar. Para desespero do crápula, a mocinha demonstrará ainda mais seu amor pelo pai de Samuca (Vitor Figueiredo). “Cê não vai conseguir me separar do Cassiano”, afirmará.

Sem conseguir atingir seu objetivo, o empresário colocará mais lenha na fogueira, insinuando que ele não é o único traído da casa. “Você sabe o que é mais engraçado nessa história toda? Você sabe de quem ela é filha? Do dom Rafael [César Troncoso]! Olha que loucura! Logo do dom Rafael, o cara que o Cassiano falou que prendeu ele durante todo esse tempo”, soltará.

“Tempo suficiente, aliás, para que ele vivesse um belo romance caliente com ela. Assiste o DVD, você vai gostar. A moça canta bem. Aliás, ela não só canta, como encanta. Assim você já fica conhecendo sua rival caribenha”, dirá o mau-caráter, que acrescentará que a mulher virá para o Brasil fazer seu show.

Além de insinuar que Cassiano tem um caso com a cantora, ele ainda tentará amedrontar Ester ao falar que seu amado será preso em breve. “É só uma pena que ela não vai encontrar o Cassiano aqui quando chegar. Porque quando ela chegar, certamente o Cassiano já vai estar apodrecendo em uma cadeia”, falará o maldoso.

“Ah, esqueci de comentar, o que é uma vantagem para ela, porque ela mora lá na Guatemala, olha só! Não é legal? Assim ela vai poder visitar sempre o amado dela. Diferente de você, meu amor”, concluirá Alberto.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

