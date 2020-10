Alberto tem podre nojento escancarado por Quirino; saiba qual · .

Ester (Grazi Massafera) entrará em desespero ao descobrir que Alberto (Igor Rickli) destruiu a vida de Cassiano (Henri Castelli) para arrastá-la até o altar em Flor do Caribe. Quirino (Ailton Graça) confessará à filha de Samuel (Juca de Oliveira) que o empresário trocou diamantes por cristais de sal para ferrar o piloto de avião na novela das seis da Globo.

Em uma conversa na ONG, a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) revelará ao amigo que o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) terá ameaçado arrancar até as suas roupas íntimas na Justiça caso ela peça mesmo o divórcio.

“Estou com tanto medo de não conseguir manter isso aqui sem o dinheiro do grupo Albuquerque, Quirino. O custo é muito alto”, lamentará a protagonista de Grazi Massafera. “Você está decidida a abrir mão dessa verba de patrocínio? Certamente tem um motivo muito forte para isso”, questionará o marido de Doralice (Rita Guedes).

Ela contará que terá sofrido uma chantagem asquerosa do antagonista de Igor Rickli. “O Alberto tem uma prova de que o Cassiano está sendo procurado pela polícia na Guatemala. Ele falou que se eu continuar casada com ele, morando na mesma casa, ele dá um jeito de parar a investigação e manter o Cassiano livre”, confidenciará a loira.

“Essa história está muito mal contada”, observará o pai de William (Renzo Aprouch). “Eu sei, Quirino, mas eu tenho medo. O Alberto é rico. Ele tem influência, eu tenho medo dele me separar não só do Cassiano, mas também dos meus filhos”, reclamará a ex-guia de turismo nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 23.

Ailton Graça interpreta Quirino em Flor do Caribe

Choque de realidade

Quirino incentivará Ester a seguir seu coração, além de sinalizar que confia no galã de Henri Castelli de olhos fechados. “Você não pode ter medo. O medo paralisa a gente. Se você acredita no Cassiano, não tem que ter medo”, aconselhará o motorista.

“Claro que eu confio. Nunca que ele ia fazer isso. Alberto diz que entregou uma pasta com diamantes, mas quando chegou lá dom Rafael [César Troncoso] disse que eram cristais de sal. E acusou o Cassiano de sumir com as pedras verdadeiras. Ele jamais faria uma coisa dessas”, afirmará a filha de Lindaura (Angela Vieira).

O folhetim de Walther Negrão então exibirá um flashback em que o personagem de Ailton Graça entrega uma amostra da salina pedida pelo chefe. A ficha do trabalhador cairá imediatamente. “Ester, foi ele. Foi o Alberto que colocou os cristais de sal no lugar do diamante”, confirmará Quirino.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.