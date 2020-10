Alejandro sobre empate com o Corinthians: ‘Jogamos bem’

No Nabizão o Red Bull Bragantino tentou de todas as formas, porém não conseguiu vazar o goleiro Cássio e ficou no empate sem gols com o Corinthians.

Na saída de campo, o atacante Alejandro analisou a partida e viu o time superior ao adversário.

‘A gente jogou bem. O Corinthians é uma equipe que se defende bem. Tivemos mais posse, mais finalizações, mas infelizmente não deu. Agora é se preparar para o próximo jogo’, disse ao Premiere.

Na próxima quinta-feira, o Red Bull Bragantino volta a campo e mede forças com o Internacional.