Alemanha bate a Ucrânia fora de casa e alcança a sua primeira vitória na Liga das Nações

Neste sábado, pela terceira rodada do Grupo 4 da Liga A da Ligas das Nações, a Alemanha venceu a Ucrânia, fora de casa, por 2 a 1, e assumiu a segunda posição da chave.

Essa, aliás, foi a primeira vitória dos alemães na história da Liga das Nações. Na última edição, foram duas derrotas e dois empates em quatro jogos. Já na atual temporada, eram dois empates, com Suíça e Espanha.

Dentro de campo, os visitantes não tiveram dificuldades para conquistar os três pontos. Com apenas 19 minutos da primeiro tempo, Ginter aproveitou a sobra de bola dentro da área e inaugurou o placar. A vantagem ficou maior aos três da etapa complementar, com Goretzka. Aos 30, Yaremchuk até descontou, de pênalti, mas não foi o suficiente.

Espanha x Suíça

Na outra partida deste grupo, que também foi realizada neste sábado, a Espanha bateu a Suíça, por 1 a 0, em casa. O tento foi marcado por Oyarzabal, que recebeu um presente da defesa adversária aos 13 minutos do primeiro tempo e não desperdiçou.

Com os resultados desta tarde, A Espanha segue como líder do Grupo 4 da Liga A, com sete pontos. A Alemanha está em segundo, com cinco, seguida pela Ucrânia, que tem três, e a Suíça, com um.

Confira outros resultados da Liga das Nações deste sábado:

Liga C

Luxemburgo 2×0 Chipre

Montenegro 2 x 0 Azerbaijão

Liga D

Ilhas Faroé 1 x 1 Letônia

Liechtenstein 0 x 1 Gibraltar

Andorra 0 x 0 Malta