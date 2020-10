Alemanha conquista a primeira vitória na Liga das Nações

Pela terceira rodada da Liga das Nações, a Alemanha venceu a Ucrânia por 2 a 1. Leon Goretzka e Matthias Ginter foram os autores dos gols dos alemães, enquanto Malinovsky descontou para os donos da casa.

DUPLA FORTE

O primeiro gol da Alemanha foi do zagueiro Matthias Ginter. Mas seu companheiro, Antonio Rudiger, foi quem fez a jogada. O defensor do Chelsea avançou dentro da área e cruzou rasteiro para que o jogador do Borussia Mönchengladbach empurrasse para as redes.

FALHOU FEIO

​Bushchan foi tentar interceptar o cruzamento na área, defendeu a bola, mas a soltou na cabeça de Goretzka, que teve pouco esforço para garantir que ela entrasse. Foi um erro que custou caro ao goleiro ucraniano.

VITÓRIA MERECIDA

A Alemanha foi muito superior na partida. A Ucrânia conseguiu marcar com Malinovsky, de pênalti, mas pouco criou no jogo e conseguiu acertar apenas três chutes na baliza alemã. Os donos da casa tiveram apenas 31% da posse de bola.