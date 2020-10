Alex Dowsett surpreende e vence a etapa 8 do Giro da Itália

O experiente Alex Dowsett, contrarrelogista que defende a equipe Israel, uma novata, foi o grande vencedor da etapa 8 do Giro da Itália. O britânico fez uma corrida de recuperação, pois conseguiu se conectar do pelotão da fuga depois de ficar para trás e, nos 30km finais, mais plano, aproveitou a sua qualidade de contrarrelogista de ponta (defendeu a Movistar e a Sky – atual Ineos) para abrir grande vantagem e completar a prova com 4h50m09s.

Restando 200m para a chegada e com a vitória asseguradíssima, Dowsett não escondeu a emoção pela vitória até certo ponto inesperada e que pode ser considerada uma das maiores de sua equipe, que é modesta para os padrões do ciclismo, e espera, com isso, conseguir renovar o contrato ou mesmo despertar o interesse de uma outra equipe.

– Fiz um contrato de um ano que vai encerra e esta prova foi muito importante, pois vivi um ano muito difícil e quero seguir competindo – disse Dowsett, que lembrou que o seu filho está para nascer e ele espera seguir fazendo um pé de meia.

Sobre a vitória, ele comentou que não esperava, afinal tratava-se de uma prova de montanha e ele , como contrarrelogista, nunca é cotado como favorito.

– Posso dizer que ganhar etapa de montanha e é melhor do que ganhar contrarrelógio, pois estou acostumado a vencer este último tipo de prova – disse Dowsett.

Como Dowsett abriu muita vantagem, a emoção ficou para a disputa do segundo lugar, com três ciclistas chegando juntos para um sprint final. Salvatore Puccio (Ineos) levou a melhor terminando em segundo, à frente de Matthew Holmes, britânico da Lotto, e Joseph Rosskopf (americano da CCC), os três com 1m15s de deficit para o líder.

Português mantém a liderança

Com a fuga disparada, o pelotão dos líderes não forçou. Nitidamente se poupou para a etapa deste domingo, bem mais dura. Com os líderes blocados, não ocorreu qualquer alteração na liderança da classificação geral, com o português João Almeida (Quick-Step), mantendo 43s de vantagem sobre Pello Bilbao (espanhol da Astana).

A etapa desde domingo entre San Salvo – Roccaraso é duríssima. Com 207km e duas montanhas de categoria 1 e duas de categoria 2, com chegada ao alto com 12% de inclinação. Será uma oportunidade de ouro para o grupo de ciclistas que estão no Top10, como o favorito Vicenzo Nibali (italiano da Trek) que está na quinta posição, a 1m01s do líder Almeida, tentar destronar o português.