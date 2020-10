Alex Smith volta, mas Washington é dominado pelos Rams, que varre a NFC East

A NFC East é do Los Angeles Rams. Na tarde deste domingo, o time do técnico Sean McVay completou a varrida nos adversários da divisão, vencendo o Washington Football Team por 30 a 10 e agora registrando quatro vitórias e apenas uma derrota na temporada. Uma partida com uma grande carga emocional com o retorno do quarterback Alex Smith, que não jogava uma partida desde a terrível lesão que sofreu em novembro de 2018.

O calendário deu aquela mão para os Rams, que já havia topado anteriormente com Giants, Eagles e Cowboys. Neste domingo, Goff teve uma partida extremamente sólida, com 309 jardas passadas, 21 de 30 passes completados, e um TD corrido. E ele soltou o braço sem dó, com passes que tiveram ganhos de ao menos 29 jardas para múltiplas armas como Gerald Everett, Cooper Kupp, Robert Woods e Josh Reynolds.

Com a derrota, Washington Football Team chegou ao quatro tropeço na temporada e possui apenas um vitória. Mas foi especial ver Alex Smith em campo, mesmo tendo entrado na fogueira com a lesão de Kyle Allen, que sofreu uma pancada na cabeça.

O camisa 11 não teve muita sorte, com apenas nove passes de 17 completados, sendo sacado seis vezes. Mas foi bom ver que o jogador suportou a pressão e também soube lidar bem com o ímpeto dos adversários rivais. Quem sabe, Smith não consegue recuperar sua condição como titular?

Para construir o placar, destaca-se a presença da defesa dos Rams, com Aaron Donald acumulando quatro sacks e Troy Reeder, com outros três. O próximo compromisso dos Rams agora será contra os 49ers, rival de divisão.