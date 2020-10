Alexandre Borges entrega terror da cenografia em Haja Coração; saiba quem é · .

As brigas entre Aparício e a mulher Teodora (Grace Gianoukas) não deixaram pedra sobre pedra em Haja Coração. Intérprete do personagem, Alexandre Borges entrega que as discussões sempre terminavam com diversos cacos e destroços espalhados pelos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

“A gente se divertia demais gravando as cenas. A Grace adorava quebrar uns objetos em cena (risos). Ela se tornou uma irmã para mim. É uma pessoa muito querida, divertidíssima e superengraçada”, entrega o galã em entrevista enviada pela Globo à imprensa.

No remake de Daniel Ortiz, o malandro se arrepende por ter trocado o amor verdadeiro de Rebeca (Malu Mader) pela fortuna da herdeira dos Abdala. A mãe de Fedora (Tatá Werneck) constantemente esfrega na cara do marido o “golpe do baú” durante as desavenças.

O irmão de Agilson (Marcelo Médici), no entanto, ganhará uma segunda chance ao reencontrar a arquiteta. Ele se disfarçará de faxineiro do Grand Bazaar para se aproximar da paixão de sua juventude sem levantar suspeitas. “Fazer par romântico com a Malu foi bem emocionante. Sou fã”, confidencia.

Em Sassaricando (1987), que inspirou a novela das sete, o papel de Alexandre coube a Paulo Autran (1922-2007). “Vou ser sempre grato ao Silvio de Abreu e ao Daniel Ortiz. Aparício é um personagem emblemático e que, nos anos 1980, foi marcado pela interpretação maravilhosa do Paulo”, avalia o artista.

As suas memórias da primeira versão, inclusive, ajudaram Borges na composição. “Acompanhei a trama na época e me diverti muito. Autran sempre será uma inspiração para mim”, diz.

Para os dias atuais, Alexandre trouxe outras camadas para o bon vivant. “Tentei mostrar as duas facetas da vida do Aparício: a tristeza por ter perdido o seu grande amor e a esperança de poder ter uma nova chance, um recomeço”, pondera o ator.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para substituir a reprise de Totalmente Demais. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricanco (1987), novela de Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da nova reprise das sete.

